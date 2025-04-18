https://1prime.ru/20250418/energopotreblenie-856819221.html

В СО ЕЭС спрогнозировали летний максимум энергопотребления

В СО ЕЭС спрогнозировали летний максимум энергопотребления - 18.04.2025, ПРАЙМ

В СО ЕЭС спрогнозировали летний максимум энергопотребления

Максимальное значение энергопотребления в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга может достичь 22 858 МВт при экстремально высокой температуре воздуха, сообщают в | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T14:51+0300

2025-04-18T14:51+0300

2025-04-18T14:51+0300

энергетика

ростовская область

москва

оэс

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Максимальное значение энергопотребления в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга может достичь 22 858 МВт при экстремально высокой температуре воздуха, сообщают в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). "По прогнозу Системного оператора, в случае наступления периода экстремально высоких температур максимум потребления мощности в ОЭС Юга может достичь значения 22 858 МВт, а в Ростовской области – 3 546 МВт", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава организации Федор Опадчий встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. "Важнейшим условием успешного прохождения летнего периода максимальных нагрузок является завершение ремонтных работ на оборудовании до наступления пиковых нагрузок и выполнение генерирующими компаниями намеченных мероприятий для повышения надежности работы и недопущения технических ограничений установленной мощности генерирующего оборудования", - заявил Опадчий. По данным Минэнерго РФ, в прошлом июле ОЭС показала историческую цифру потребления летом - более 21 ГВт, а в конце февраля в энергосистеме был зафиксирован новый исторический максимум, превысивший летний на 1 ГВт. В июле прошлого года впервые за всю историю существования энергосистемы РФ летний максимум потребления превысил традиционный зимний. При повышенных нагрузках происходили отключения на энергообъектах. Графики временных отключений электричества коснулись, в частности, Ростовской области, Крыма, Кубани, Ставрополя, Сочи, Кабардино-Балкарии, Пятигорска и его окрестностей, Северной Осетии.

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ростовская область

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