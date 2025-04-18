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"Прямые угрозы": в Британии пришли в ярость из-за позиции ЕС по России

"Прямые угрозы": в Британии пришли в ярость из-за позиции ЕС по России - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Прямые угрозы": в Британии пришли в ярость из-за позиции ЕС по России

Заявления представителей Еврокомиссии относительно празднования 80-летия Победы над фашизмом в Москве демонстрируют небрежное отношение к малым странам-членам... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T09:14+0300

2025-04-18T09:14+0300

2025-04-18T09:14+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Заявления представителей Еврокомиссии относительно празднования 80-летия Победы над фашизмом в Москве демонстрируют небрежное отношение к малым странам-членам ЕС. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.По словам аналитика, глава евродипломатии Кая Каллас готова угрожать лидерам суверенных государств и выразила негативное отношение к присутствию стран ЕС и стран-кандидатов на вступление в ЕС на параде 9 мая."Разве официальные визиты в другие страны не входят в обязанности лидеров стран? Разве правительства независимых стран не вправе решать, с кем поддерживать отношения? Видимо, когда ЕС заинтересован, это не имеет значения", — подчеркнул Меркурис.Эксперт добавил, что ЕС не является конфедеративным экономическим союзом, а превратился в супернациональное государство, в котором Франция, Германия и Италия имеют большее влияние, чем другие страны-члены ЕС.

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