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ЕС поддерживает операционное взаимодействие с "Талибаном", заявили в ЕК

ЕС поддерживает операционное взаимодействие с "Талибаном", заявили в ЕК - 18.04.2025, ПРАЙМ

ЕС поддерживает операционное взаимодействие с "Талибаном", заявили в ЕК

Евросоюз поддерживает операционное взаимодействие с движением "Талибан", сохраняет присутствие в Афганистане для мониторинга ситуации, оказания помощи... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T10:33+0300

2025-04-18T10:33+0300

2025-04-18T10:33+0300

политика

афганистан

брюссель

ес

"талибан"

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Евросоюз поддерживает операционное взаимодействие с движением "Талибан", сохраняет присутствие в Афганистане для мониторинга ситуации, оказания помощи государствам ЕС и афганскому народу, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Анитта Хиппер на фоне приостановки в России запрета деятельности этого движения как террористического. "ЕС сохраняет присутствие на местах для содействия контактам, мониторинга ситуации, оказания помощи государствам-членам ЕС и продолжения оказания поддержки в интересах афганского народа", - сказала собеседница агентства. По ее словам, эти усилия "соответствуют пяти контрольным показателям, изложенным в выводах саммита ЕС от сентября 2021 года и подтвержденным в выводах Евросовета от марта 2023 года, и требуют поддержания операционного взаимодействия с "Талибаном в соответствии с мандатом Евросовета". В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. В ООН заявили, что считают приостанову Москвой запрета деятельности "Талибана" в РФ суверенным решением, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился. В ЕС после установления талибами власти в Афганистане в августе 2021 года заявляли, что имеют "минимальное присутствие" в Кабуле для решения гуманитарных вопросов, это не означает признания движения.

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афганистан, брюссель, ес, "талибан"