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На границе с Эстонией выстроилась очередь желающих попасть в Россию

На границе с Эстонией выстроилась очередь желающих попасть в Россию - 18.04.2025, ПРАЙМ

На границе с Эстонией выстроилась очередь желающих попасть в Россию

На границе с Эстонией у Нарвы образовалась очередь из желающих пройти границу для празднования Пасхи в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T17:00+0300

2025-04-18T17:00+0300

2025-04-18T17:00+0300

эстония

граница

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пасха

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - ПРАЙМ. На границе с Эстонией у Нарвы образовалась очередь из желающих пройти границу для празднования Пасхи в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. "С вечера 17 апреля на границе Эстонии и России со стороны пункта пропуска Нарва-1 Эстонской Республики появились очереди из желающих проследовать на территорию Российской Федерации для празднования православной Пасхи. Время ожидания в очереди на территории Эстонской Республики у следующих в Россию физических лиц увеличивается до четырех и более часов, количество лиц в очереди достигает 400 человек", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что причиной возникновения очереди является режим работы эстонского пункта пропуска Нарва-1 - с 7.00 до 23.00 ежедневно, а также использование эстонской стороной для осуществления паспортного контроля только двух кабин из шести. "Количество граждан, прибывающих к российскому МАПП Ивангород на автобусах, осуществляющих официальные перевозки из Санкт-Петербурга до Ивангорода с целью убытия из Российской Федерации, осталось прежним, очередей с российской стороны нет", - отметили в пресс-службе СЗТУ.

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эстония, граница, россия, пасха