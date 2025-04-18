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Девелопер "Эталон" завершает редомициляцию в Россию - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Девелопер "Эталон" завершает редомициляцию в Россию
Девелопер "Эталон" завершает редомициляцию в Россию - 18.04.2025, ПРАЙМ
Девелопер "Эталон" завершает редомициляцию в Россию
Девелопер "Эталон" получил согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности за пределами республики в рамках редомициляции в Россию, компания будет... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T15:53+0300
2025-04-18T15:53+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" получил согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности за пределами республики в рамках редомициляции в Россию, компания будет зарегистрирована как МКПАО "Эталон Груп". "После получения официального согласия на смену юрисдикции компания предоставила комплект документов на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области в качестве международной компании публичного акционерного общества "Эталон Груп" (сокращенно – МКПАО "Эталон Груп")", - сообщила пресс-служба компании. Управляющая компания САР передаст в Банк России документы для регистрации выпуска акций МКПАО. Регистрация компании в России должна завершиться за 35 рабочих дней, указывается в сообщении. В нем также отмечается, что произойдет замена расписок Etalon Group на акции МКПАО "Эталон Груп", также ГДР будут сконвертированы в акции МКПАО. Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти российских регионах. Основной акционер девелопера – АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении. О намерениях сменить кипрскую регистрацию на Калининградскую область компания объявляла еще в конце 2023 года.
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бизнес, россия, кипр, гдр, афк система
Бизнес, РОССИЯ, КИПР, ГДР, АФК Система
15:53 18.04.2025
 
Девелопер "Эталон" завершает редомициляцию в Россию

Девелопер "Эталон" получил согласие регистратора Кипра на регистрацию в России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" получил согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности за пределами республики в рамках редомициляции в Россию, компания будет зарегистрирована как МКПАО "Эталон Груп".
"После получения официального согласия на смену юрисдикции компания предоставила комплект документов на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области в качестве международной компании публичного акционерного общества "Эталон Груп" (сокращенно – МКПАО "Эталон Груп")", - сообщила пресс-служба компании.
Управляющая компания САР передаст в Банк России документы для регистрации выпуска акций МКПАО. Регистрация компании в России должна завершиться за 35 рабочих дней, указывается в сообщении.
В нем также отмечается, что произойдет замена расписок Etalon Group на акции МКПАО "Эталон Груп", также ГДР будут сконвертированы в акции МКПАО.
Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти российских регионах. Основной акционер девелопера – АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении. О намерениях сменить кипрскую регистрацию на Калининградскую область компания объявляла еще в конце 2023 года.
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