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ФАС выявила картельный сговор на 444 миллиона рублей - 18.04.2025, ПРАЙМ
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ФАС выявила картельный сговор на 444 миллиона рублей
ФАС выявила картельный сговор на 444 миллиона рублей - 18.04.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила картельный сговор на 444 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картельный сговор на сумму более 444 миллиона рублей с использованием схемы "таран" с целью поддержания цен... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T13:11+0300
2025-04-18T13:11+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картельный сговор на сумму более 444 миллиона рублей с использованием схемы "таран" с целью поддержания цен на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды для госучреждений в Москве и области, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС выявила картель на сумму более 444 млн рублей с использованием схемы "таран". Торги проходили для нужд государственных учреждений на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что ведомство возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 12 хозяйствующих субъектов. "Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды", - добавили в ведомстве. Хозсубъекты одерживали победу на торгах с минимальным снижением от начальной максимальной цены, а также прибегали к недобросовестной практике "таран", которая выражалась в манипулировании ценовыми показателями для победы заранее выбранного участника, добавили в ФАС. В ведомстве отметили, что общая сумма начальной максимальной цены контрактов и договоров составила 444,68 миллиона рублей, в случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.
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бизнес, россия, фас рф
Бизнес, РОССИЯ, ФАС РФ
13:11 18.04.2025
 
ФАС выявила картельный сговор на 444 миллиона рублей

ФАС выявила картельный сговор с использованием схемы "таран" на торгах

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк%Здание ФАС России. Архив
%Здание ФАС России. Архив - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картельный сговор на сумму более 444 миллиона рублей с использованием схемы "таран" с целью поддержания цен на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды для госучреждений в Москве и области, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС выявила картель на сумму более 444 млн рублей с использованием схемы "таран". Торги проходили для нужд государственных учреждений на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ведомство возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 12 хозяйствующих субъектов. "Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды", - добавили в ведомстве.
Хозсубъекты одерживали победу на торгах с минимальным снижением от начальной максимальной цены, а также прибегали к недобросовестной практике "таран", которая выражалась в манипулировании ценовыми показателями для победы заранее выбранного участника, добавили в ФАС.
В ведомстве отметили, что общая сумма начальной максимальной цены контрактов и договоров составила 444,68 миллиона рублей, в случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.
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