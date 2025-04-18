https://1prime.ru/20250418/ford-856832385.html

Ford приостановил поставки ряда моделей в Китай, сообщила WSJ

Ford приостановил поставки ряда моделей в Китай, сообщила WSJ - 18.04.2025, ПРАЙМ

Ford приостановил поставки ряда моделей в Китай, сообщила WSJ

Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки ряда своих моделей в Китай на фоне высоких пошлин, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T22:42+0300

2025-04-18T22:42+0300

2025-04-18T22:42+0300

экономика

ford

китай

поставки

пошлины

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки ряда своих моделей в Китай на фоне высоких пошлин, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Ford Motor прекратила поставки дорогих пикапов, внедорожников и спорткаров в Китай, чтобы избежать пошлин, которые резко выросли за последние недели", - пишет издание. Отмечается, что из-за ответных мер Китая на поднятие американских импортных пошлин сборы на ввоз автомобилей Ford в КНР подскочили до 150%, сообщили изданию источники. Газета пишет, что Ford также экспортирует в Китай двигатели и коробки передач, эти поставки продолжились. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://1prime.ru/20250405/avto-856357038.html

китай

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ford, китай, поставки, пошлины