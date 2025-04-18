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Ле Пен сняли с должности члена совета департамента Па-де-Кале, пишет AFP

Ле Пен сняли с должности члена совета департамента Па-де-Кале, пишет AFP - 18.04.2025, ПРАЙМ

Ле Пен сняли с должности члена совета департамента Па-де-Кале, пишет AFP

Лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен лишили должности члена совета департамента Па-де-Кале в связи с... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T20:20+0300

2025-04-18T20:20+0300

2025-04-18T20:20+0300

политика

франция

марин ле пен

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ПАРИЖ, 18 апр – ПРАЙМ. Лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен лишили должности члена совета департамента Па-де-Кале в связи с вынесенным ей приговором, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на префектуру департамента. Ранее сообщалось, что Ле Пен снимут с этой должности согласно приговору суда по делу о хищении средств Европарламента. Вместе с этим она сохранит кресло депутата в нижней палате парламента до следующих выборов. "Постановление, официально утверждающее потерю Марин Ле Пен мандата члена совета департамента Па-де-Кале…, было принято на этой неделе, и её уведомили об этом", - говорится в сообщении агентства. Ле Пен может оспорить это решение в административном суде, и в случае подачи апелляции его действие будет приостановлено, передаёт Франс Пресс. Административный суд Лилля сообщил, что никаких обращений от политика пока не поступало, сказано в материале. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

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франция, марин ле пен, увольнение