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Белый дом ищет способ уволить главу ФРС
Белый дом ищет способ уволить главу ФРС - 18.04.2025, ПРАЙМ
Белый дом ищет способ уволить главу ФРС
Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, заявил... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:50+0300
2025-04-18T18:50+0300
2025-04-18T18:50+0300
экономика
администрация сша
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увольнение
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ВАШИНГТОН, 18 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, заявил директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт. В четверг Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики. “Президент и его команда продолжат изучать это”, - сказал Хассетт журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность увольнения Пауэлла. Кадры общения Хассетта с прессой транслировали СМИ.
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администрация сша, фрс, джером пауэлл, увольнение
Экономика, администрация США, ФРС, Джером Пауэлл, увольнение
Белый дом ищет способ уволить главу ФРС
Белый дом: администрация Трампа изучает вопрос возможного увольнения главы ФРС
ВАШИНГТОН, 18 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, заявил директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт.
В четверг Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост
“Президент и его команда продолжат изучать это”, - сказал Хассетт журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность увольнения Пауэлла.
Кадры общения Хассетта с прессой транслировали СМИ.