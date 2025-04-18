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Белый дом ищет способ уволить главу ФРС

Белый дом ищет способ уволить главу ФРС - 18.04.2025, ПРАЙМ

Белый дом ищет способ уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, заявил... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T18:50+0300

2025-04-18T18:50+0300

2025-04-18T18:50+0300

экономика

администрация сша

фрс

джером пауэлл

увольнение

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ВАШИНГТОН, 18 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, заявил директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт. В четверг Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики. “Президент и его команда продолжат изучать это”, - сказал Хассетт журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность увольнения Пауэлла. Кадры общения Хассетта с прессой транслировали СМИ.

https://1prime.ru/20250417/tramp-856777465.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

администрация сша, фрс, джером пауэлл, увольнение