Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ - 18.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250418/fsb-856805869.html
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ - 18.04.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ
Завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T09:50+0300
2025-04-18T09:51+0300
происшествия
россия
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. "ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины", - сказано в заявлении ведомства.Известно, что задержанный был завербован через интернет в декабре 2024 года с целью получения информации о Черноморском флоте и российских военных. По указанию своего куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство для подрыва одного из зданий в Новороссийске."В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", - добавили в ФСБ.
https://1prime.ru/20250417/fas-856768850.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
09:50 18.04.2025 (обновлено: 09:51 18.04.2025)
 
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ

ФСБ задержала в Краснодарском крае иностранца, готовившего теракт по заданию СБУ

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
"ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины", - сказано в заявлении ведомства.
Известно, что задержанный был завербован через интернет в декабре 2024 года с целью получения информации о Черноморском флоте и российских военных. По указанию своего куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство для подрыва одного из зданий в Новороссийске.
"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", - добавили в ФСБ.
Баржа с грузом металлолома - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
ФСБ пресекла вывоз радиоэлектронного лома на десять миллионов рублей
Вчера, 10:46
 
ПроисшествияРОССИЯФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала