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ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ

ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ - 18.04.2025, ПРАЙМ

ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ

Завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T09:50+0300

2025-04-18T09:50+0300

2025-04-18T09:51+0300

происшествия

россия

фсб

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. "ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины", - сказано в заявлении ведомства.Известно, что задержанный был завербован через интернет в декабре 2024 года с целью получения информации о Черноморском флоте и российских военных. По указанию своего куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство для подрыва одного из зданий в Новороссийске."В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", - добавили в ФСБ.

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