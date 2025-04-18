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ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ - 18.04.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ
Завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T09:50+0300
2025-04-18T09:50+0300
2025-04-18T09:51+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. "ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины", - сказано в заявлении ведомства.Известно, что задержанный был завербован через интернет в декабре 2024 года с целью получения информации о Черноморском флоте и российских военных. По указанию своего куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство для подрыва одного из зданий в Новороссийске."В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", - добавили в ФСБ.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в интересах СБУ
ФСБ задержала в Краснодарском крае иностранца, готовившего теракт по заданию СБУ
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
"ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины", - сказано в заявлении ведомства.
Известно, что задержанный был завербован через интернет в декабре 2024 года с целью получения информации о Черноморском флоте и российских военных. По указанию своего куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство для подрыва одного из зданий в Новороссийске.
"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", - добавили в ФСБ.
ФСБ пресекла вывоз радиоэлектронного лома на десять миллионов рублей