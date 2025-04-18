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Генпрокуратура просит суд признать недействительными сделки Raven Russia

Генпрокуратура просит суд признать недействительными сделки Raven Russia - 18.04.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура просит суд признать недействительными сделки Raven Russia

Генеральная прокуратура РФ в новом иске к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову и Ярославу Шувалову просит суд... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T13:34+0300

2025-04-18T13:34+0300

2025-04-18T13:34+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ в новом иске к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову и Ярославу Шувалову просит суд признать недействительными сделки на сумму 991 миллионов рублей, взыскав процентные доли петербургского ООО "Первомайская заря" и имущество эмиратской Dorfin Holdings Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы. Как было указано в озвученных сторонами документах, Генпрокуратура просит признать недействительными сделки на общую сумму 991 миллион рублей, взыскать при этом процентные доли ООО "Первомайская заря" и недвижимое имущество Dorfin Holdings Limited на эту сумму. Ответчиками по иску, кроме Богородова и Шувалова, указаны восемь российских юрлиц девелоперской группы и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Арбитражный суд Москвы 31 января полностью удовлетворил первый иск Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia. В том деле суд передал 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Первое дело слушалось в закрытом режиме, решение по нему не опубликовано. Предположительно решение было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, до рассмотрения апелляций, компании-владельцы 9 из 16 комплексов перешли в собственность РФ.

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