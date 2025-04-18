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В Геленджике откроется музей вина имени Льва Голицына

В Геленджике откроется музей вина имени Льва Голицына - 18.04.2025, ПРАЙМ

В Геленджике откроется музей вина имени Льва Голицына

Современный музей вина имени Льва Голицына на территории "Белого мыса" в Геленджике включит в себя иммерсивный макет винного завода, современные лаборатории, а... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T04:32+0300

2025-04-18T04:32+0300

2025-04-18T04:32+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Современный музей вина имени Льва Голицына на территории "Белого мыса" в Геленджике включит в себя иммерсивный макет винного завода, современные лаборатории, а вместо энотек там будут рестораны-посольства известных российских виноделен, которые через меню, интерьер и атмосферу погрузят гостя в свою философию, рассказал в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель проекта винного города Дмитрий Левицкий. Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" сейчас строится в Геленджике. Идея создания принадлежит группе акционерного банка "Россия" (владеет винодельнями "Массандра", "Инкерман", "Новый Свет"). Ожидается, что он откроется к концу 2025 года. "Это социальный проект, и на первом месте стоит идея продвижения российского виноделия, культуры его потребления. Например, музей вина Льва Голицына, который расположится на территории винного города, будет очень современным, и мы хотим сделать его доступным для всех, хоть он и дорогой в производстве", - сказал Левицкий. Он подчеркнул, что музей будет интерактивным с масштабным иммерсивным макетом завода "Массандра", лабораторией, в которой можно будет проследить путь винограда от рождения до раскрытия в бокале. Планируется также инсталляция процессов создания вина времен Голицына и установка в музее скульптуры известного винодела, которая составит в высоту 18 метров. "Это будет буквально музей впечатлений", - подчеркнул руководитель проекта. В "Белом мысе" винодельням предложили открыть свои заведения. "Но не энотеки, а именно рестораны, своего рода посольства: через меню, интерьер, атмосферу гость погрузится в философию каждой винодельни", - пояснил Левицкий. "Например, создавая ресторан "Массандра", мы вдохновлялись дачей Чехова в Ялте, где собиралась творческая элита тех времен. Мы знаем, что у писателя был французский шеф-повар, поэтому в меню ресторана будут французские блюда, которые хорошо сочетаются с креплеными винами "Массандры". Для "Нового Света" мы делаем легкий, праздничный бар игристых вин с блюдами из морепродуктов. Интерьер будет отсылать к приемам Льва Голицына, на которых он угощал гостей шампанским "Новый Свет", - рассказал он. Левицкий уверен, что каждая винодельня сможет проявить себя в "Белом мысе". "Гости будут гулять по городу, заходить в разные рестораны и бары, пробовать вина, слушать истории о них. Вина будут подаваться и в виде дегустационных сетов - 6-8 бокалов, с пояснениями сомелье", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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