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В Госдуме рассмотрят возможность увеличения страхового покрытия по вкладам

В Госдуме рассмотрят возможность увеличения страхового покрытия по вкладам - 18.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассмотрят возможность увеличения страхового покрытия по вкладам

Возможность увеличения страхового покрытия по вкладам с 1,4 миллиона рублей в ближайшее время рассмотрят в Госдуме, сообщил в беседе с РИА Новости председатель... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T06:30+0300

2025-04-18T06:30+0300

2025-04-18T06:30+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Возможность увеличения страхового покрытия по вкладам с 1,4 миллиона рублей в ближайшее время рассмотрят в Госдуме, сообщил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Ну, в принципе, тема есть, поскольку инфляция работала, и понятно, что уже та сумма, которая возвращается клиентам банков, застрахованная имею в виду, уже обесценилась на значительную степень. Поэтому есть тема для того, чтобы подискутировать, пообщаться. Ну и исходя из возможности системы страхования вкладов можно будет определить. Я думаю, что эту тему будем обсуждать в ближайшее время", - сказал он. Предполагается, что будет обсуждаться повышение суммы страхового возмещения до 2,8 миллиона рублей, добавил Аксаков. "Звучали предложения удвоить эту цифру до 2,8 миллиона рублей, допускаю, что около этой темы дискуссия будет… Может быть, иные варианты будут предложены для того, чтобы вкладчики были максимально обезопасены. Но допускаю, что сумма будет увеличена. Прежде всего, даже не исходя из этого случая (отзыв лицензии у Промтрансбанка - ред.), а из инфляции", - подытожил он. Ранее, в марте, сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках до трех миллионов рублей, на данный момент размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей. Как отмечал Нилов, нынешний предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 миллиона рублей больше 10 лет назад. По его мнению, для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересмотреть. В феврале депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам, законопроект доступен в думской базе данных.

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