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Поставки смартфонов Apple в Китай упали в первом квартале

Поставки смартфонов Apple в Китай упали в первом квартале - 18.04.2025, ПРАЙМ

Поставки смартфонов Apple в Китай упали в первом квартале

Поставки смартфонов iPhone американской Apple в Китай в первом квартале 2025 года упали в годовом выражении на 9%, оказавшись на пятом месте, тогда как поставки | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T10:32+0300

2025-04-18T10:32+0300

2025-04-18T10:32+0300

экономика

китай

азиатско-тихоокеанский регион

apple

huawei

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Поставки смартфонов iPhone американской Apple в Китай в первом квартале 2025 года упали в годовом выражении на 9%, оказавшись на пятом месте, тогда как поставки Huawei выросли на 10%, заняв второе, следует из предварительных квартальных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании IDC Tracker. Согласно данным доклада, поставки смартфонов Apple составили 9,8 миллиона единиц по сравнению с 10,8 миллиона годом ранее, доля рынка за год снизилась до 13,7% с 15,6% в первом квартале 2024 года. Компания заняла пятое место по поставкам, сообщает IDC. Huawei при этом нарастил поставки смартфонов до 12,9 миллиона с 11,7 миллиона единиц, увеличив долю рынка до 18% с 17% годом ранее и заняв второе место по объему поставок. Первое место заняла Xiaomi, чьи поставки выросли сразу на 39,9% год к году, до 13,3 миллиона единиц, а доля рынка поднялась до 18,6% с 13,8%, говорится в сообщении. "Xiaomi выделилась, вернув себе первое место спустя почти десятилетие, этому возрождению в значительной степени способствовали государственные субсидии... Apple, с другой стороны, снизила свои позиции, поскольку ее премиальная структура ценообразования не позволила ей воспользоваться субсидиями", - прокомментировал старший менеджер по исследованиям отдела клиентских устройств IDC по Азиатско-Тихоокеанскому региону Уилл Вонг (Will Wong), его слова приводит IDC. Третьей по поставкам стала OPPO, которая увеличила поставки смартфонов на 3,3% год к году - до 11,2 миллиона единиц, доля рынка осталась на уровне 15,7%. Четвертой стала Vivo, ее поставки увеличились на 2,3%, до 10,3 миллиона, доля рынка при этом чуть снизилась - до 14,4% с 14,6% годом ранее, сообщается в докладе. Суммарно квартальные поставки смартфонов в Китай в первом квартале выросли на 3,3% в годовом исчислении, до 71,6 миллиона устройств, указывается в докладе. Таким образом, этот период стал шестым кварталом роста подряд. Рост показателя объясняется государственными субсидиями, которые распространялись на смартфоны в январе 2025 года, а также пиком продаж в период Весеннего фестиваля, говорится в релизе. Рост рынка смартфонов Китая был сильнее мирового роста в 1,5%, но оказался слабее прогноза IDC, говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250414/smi-856652138.html

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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китай, азиатско-тихоокеанский регион, apple, huawei, xiaomi