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Иена дешевеет к доллару на статистике по инфляции в Японии

Иена дешевеет к доллару на статистике по инфляции в Японии - 18.04.2025, ПРАЙМ

Иена дешевеет к доллару на статистике по инфляции в Японии

Стоимость иены к доллару несколько растет в пятницу утром после публикации статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T08:56+0300

2025-04-18T08:56+0300

2025-04-18T08:56+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару несколько растет в пятницу утром после публикации статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск курс доллара к иене снижался до 142,35 иены с уровня прошлого закрытия 142,43 иены за доллар. В это же время курс евро к доллару рос до 1,137 доллара с 1,1364 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на символические 0,02%, до 99,42 пункта. Рынки анализируют данные по инфляции в Японии, опубликованные статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны ранее в пятницу. Так, годовая инфляция в Японии по итогам марта замедлилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (по сравнению с 3% месяцем ранее), что совпало с прогнозом аналитиков.

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рынки, япония, москва, сша