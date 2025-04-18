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Иена дешевеет к доллару на статистике по инфляции в Японии - 18.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250418/iena-856804825.html
Иена дешевеет к доллару на статистике по инфляции в Японии
Иена дешевеет к доллару на статистике по инфляции в Японии - 18.04.2025, ПРАЙМ
Иена дешевеет к доллару на статистике по инфляции в Японии
Стоимость иены к доллару несколько растет в пятницу утром после публикации статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T08:56+0300
2025-04-18T08:56+0300
экономика
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару несколько растет в пятницу утром после публикации статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск курс доллара к иене снижался до 142,35 иены с уровня прошлого закрытия 142,43 иены за доллар. В это же время курс евро к доллару рос до 1,137 доллара с 1,1364 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на символические 0,02%, до 99,42 пункта. Рынки анализируют данные по инфляции в Японии, опубликованные статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны ранее в пятницу. Так, годовая инфляция в Японии по итогам марта замедлилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (по сравнению с 3% месяцем ранее), что совпало с прогнозом аналитиков.
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рынки, япония, москва, сша
Экономика, Рынки, ЯПОНИЯ, МОСКВА, США
08:56 18.04.2025
 
Иена дешевеет к доллару на статистике по инфляции в Японии

Курс иены к доллару растет после публикации статистики по инфляции в Японии

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк" Денежные купюры США.
 Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару несколько растет в пятницу утром после публикации статистики по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 мск курс доллара к иене снижался до 142,35 иены с уровня прошлого закрытия 142,43 иены за доллар.
В это же время курс евро к доллару рос до 1,137 доллара с 1,1364 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на символические 0,02%, до 99,42 пункта.
Рынки анализируют данные по инфляции в Японии, опубликованные статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны ранее в пятницу. Так, годовая инфляция в Японии по итогам марта замедлилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (по сравнению с 3% месяцем ранее), что совпало с прогнозом аналитиков.
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Иена снижается к доллару после переговоров США и Японии
Вчера, 09:03
 
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