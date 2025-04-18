https://1prime.ru/20250418/il-114-300-856817826.html

Названы сроки завершения сертификации Ил-114-300 с российским двигателем

Названы сроки завершения сертификации Ил-114-300 с российским двигателем - 18.04.2025, ПРАЙМ

Названы сроки завершения сертификации Ил-114-300 с российским двигателем

Завершение сертификации самолета Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117-СТ-01 ожидается в текущем году, первые серийные поставки двигателей планируются в 2025 году,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T14:32+0300

2025-04-18T14:32+0300

2025-04-18T14:32+0300

экономика

ил-114-300

двигатель

сертификация

одк

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РЫБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Завершение сертификации самолета Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117-СТ-01 ожидается в текущем году, первые серийные поставки двигателей планируются в 2025 году, сообщил журналистам генеральный директор ОДК (входит в "Ростех") Александр Грачев. "В этом году у нас завершается сертификация Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117-СТ-01. Совершено уже больше 100 полетов, идет активная работа по подтверждению надежной работы всех систем. И в этом году должен быть получен соответствующий сертификат на самолет с отечественным двигателем ТВ7-117-СТ-01. До конца года планируется поставить первые 6 серийных двигателей", - сказал Александр Грачев. Ил-114-300 – региональный пассажирский самолет производства Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха". Максимальная вместимость - 68 мест. Машина заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах.

https://1prime.ru/20250418/pd-8-856817342.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ил-114-300, двигатель, сертификация, одк