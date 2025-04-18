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Названы сроки завершения сертификации Ил-114-300 с российским двигателем - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/il-114-300-856817826.html
Названы сроки завершения сертификации Ил-114-300 с российским двигателем
Названы сроки завершения сертификации Ил-114-300 с российским двигателем - 18.04.2025, ПРАЙМ
Названы сроки завершения сертификации Ил-114-300 с российским двигателем
Завершение сертификации самолета Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117-СТ-01 ожидается в текущем году, первые серийные поставки двигателей планируются в 2025 году,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:32+0300
2025-04-18T14:32+0300
экономика
ил-114-300
двигатель
сертификация
одк
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РЫБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Завершение сертификации самолета Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117-СТ-01 ожидается в текущем году, первые серийные поставки двигателей планируются в 2025 году, сообщил журналистам генеральный директор ОДК (входит в "Ростех") Александр Грачев. "В этом году у нас завершается сертификация Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117-СТ-01. Совершено уже больше 100 полетов, идет активная работа по подтверждению надежной работы всех систем. И в этом году должен быть получен соответствующий сертификат на самолет с отечественным двигателем ТВ7-117-СТ-01. До конца года планируется поставить первые 6 серийных двигателей", - сказал Александр Грачев. Ил-114-300 – региональный пассажирский самолет производства Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха". Максимальная вместимость - 68 мест. Машина заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах.
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ил-114-300, двигатель, сертификация, одк
Экономика, Ил-114-300, двигатель, сертификация, ОДК
14:32 18.04.2025
 
Названы сроки завершения сертификации Ил-114-300 с российским двигателем

Завершение сертификации Ил-114-300 с российским двигателем ожидается в 2025 году – ОДК

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИл-114-300
Ил-114-300 - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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РЫБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Завершение сертификации самолета Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117-СТ-01 ожидается в текущем году, первые серийные поставки двигателей планируются в 2025 году, сообщил журналистам генеральный директор ОДК (входит в "Ростех") Александр Грачев.
"В этом году у нас завершается сертификация Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117-СТ-01. Совершено уже больше 100 полетов, идет активная работа по подтверждению надежной работы всех систем. И в этом году должен быть получен соответствующий сертификат на самолет с отечественным двигателем ТВ7-117-СТ-01. До конца года планируется поставить первые 6 серийных двигателей", - сказал Александр Грачев.
Авиационный двигатель ПД-8
Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100
14:22
Ил-114-300 – региональный пассажирский самолет производства Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха". Максимальная вместимость - 68 мест. Машина заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах.
 
ЭкономикаИл-114-300двигательсертификацияОДК
 
 
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