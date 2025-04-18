Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Умершие" иммигранты обратились с требованиями к властям США - 18.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250418/immigranty-856831357.html
"Умершие" иммигранты обратились с требованиями к властям США
"Умершие" иммигранты обратились с требованиями к властям США - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Умершие" иммигранты обратились с требованиями к властям США
Иммигранты из числа тех, которых Служба социального обеспечения США (SSA) внесла в базу данных умерших, чтобы вынудить их покинуть страну, начинают... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T21:27+0300
2025-04-18T21:27+0300
политика
сша
иммигранты
требования
https://cdnn.1prime.ru/img/75782/99/757829901_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_44d11b69b21d72451ee54cd77def651b.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Иммигранты из числа тех, которых Служба социального обеспечения США (SSA) внесла в базу данных умерших, чтобы вынудить их покинуть страну, начинают восстанавливать свой статус, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренние данные ведомства. Ранее издание сообщало о том, что министерство внутренней безопасности США вместе с департаментом государственной эффективности (DOGE) потребовали, чтобы Служба соцобеспечения признала умершими более 6 тысяч иммигрантов и внесла их в соответствующую базу данных. Таким образом иммигранты фактически лишились возможности легально работать и получать соцвыплаты. Целью этого шага было вынудить "умерших" покинуть Штаты. "Иммигранты, ложно признанные умершими Службой социального обеспечения, начинают появляться с документами в местных отделениях (ведомства - ред.), доказывая, что они живы, в результате чего за последнюю неделю сотрудники восстановили статус около трех десятков человек", - пишет издание. По данным издания, некоторые иммигранты приносили водительское удостоверение и разрешение на работу, чтобы вернуть свой легальный статус. Как отмечает Washington Post, внесение живых людей в базу данных умерших может иметь самые тяжелые последствия, поскольку на эти данные опираются как государственные ведомства, так и банки, работодатели, арендодатели и многие другие, кому требуется проверять правовой статус людей. Представитель Белого дома заявил газете, что все иммигранты, внесенные в базу данных умерших, якобы имеют отношение к террористической или преступной деятельности, но доказательств не предоставил. При этом, как показал обзор данных Службы соцобеспечения, среди "умерших" числятся подростки возрастом 13 лет и старше, а также люди старше 70 лет. Последующая проверка данных наиболее юных иммигрантов показала, что у них нет судимости и не было взаимодействия с правоохранительными органами. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://1prime.ru/20250414/duma-856650229.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75782/99/757829901_62:0:438:282_1920x0_80_0_0_69743543e9b8c80e17f9f7e444b60f0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иммигранты, требования
Политика, США, иммигранты, требования
21:27 18.04.2025
 
"Умершие" иммигранты обратились с требованиями к властям США

WP: признанные умершими иммигранты в США требуют вернуть их правовой статус

© flickr.com / Joe ShlabotnikФлаги США
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© flickr.com / Joe Shlabotnik
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Иммигранты из числа тех, которых Служба социального обеспечения США (SSA) внесла в базу данных умерших, чтобы вынудить их покинуть страну, начинают восстанавливать свой статус, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренние данные ведомства.
Ранее издание сообщало о том, что министерство внутренней безопасности США вместе с департаментом государственной эффективности (DOGE) потребовали, чтобы Служба соцобеспечения признала умершими более 6 тысяч иммигрантов и внесла их в соответствующую базу данных. Таким образом иммигранты фактически лишились возможности легально работать и получать соцвыплаты. Целью этого шага было вынудить "умерших" покинуть Штаты.
"Иммигранты, ложно признанные умершими Службой социального обеспечения, начинают появляться с документами в местных отделениях (ведомства - ред.), доказывая, что они живы, в результате чего за последнюю неделю сотрудники восстановили статус около трех десятков человек", - пишет издание.
По данным издания, некоторые иммигранты приносили водительское удостоверение и разрешение на работу, чтобы вернуть свой легальный статус.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
В ГД внесли проект о запрете мигрантам оформляться в качестве самозанятых
14 апреля, 10:30
Как отмечает Washington Post, внесение живых людей в базу данных умерших может иметь самые тяжелые последствия, поскольку на эти данные опираются как государственные ведомства, так и банки, работодатели, арендодатели и многие другие, кому требуется проверять правовой статус людей.
Представитель Белого дома заявил газете, что все иммигранты, внесенные в базу данных умерших, якобы имеют отношение к террористической или преступной деятельности, но доказательств не предоставил. При этом, как показал обзор данных Службы соцобеспечения, среди "умерших" числятся подростки возрастом 13 лет и старше, а также люди старше 70 лет. Последующая проверка данных наиболее юных иммигрантов показала, что у них нет судимости и не было взаимодействия с правоохранительными органами.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
 
ПолитикаСШАиммигрантытребования
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала