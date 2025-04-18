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"Умершие" иммигранты обратились с требованиями к властям США

"Умершие" иммигранты обратились с требованиями к властям США - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Умершие" иммигранты обратились с требованиями к властям США

Иммигранты из числа тех, которых Служба социального обеспечения США (SSA) внесла в базу данных умерших, чтобы вынудить их покинуть страну, начинают... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T21:27+0300

2025-04-18T21:27+0300

2025-04-18T21:27+0300

политика

сша

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Иммигранты из числа тех, которых Служба социального обеспечения США (SSA) внесла в базу данных умерших, чтобы вынудить их покинуть страну, начинают восстанавливать свой статус, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренние данные ведомства. Ранее издание сообщало о том, что министерство внутренней безопасности США вместе с департаментом государственной эффективности (DOGE) потребовали, чтобы Служба соцобеспечения признала умершими более 6 тысяч иммигрантов и внесла их в соответствующую базу данных. Таким образом иммигранты фактически лишились возможности легально работать и получать соцвыплаты. Целью этого шага было вынудить "умерших" покинуть Штаты. "Иммигранты, ложно признанные умершими Службой социального обеспечения, начинают появляться с документами в местных отделениях (ведомства - ред.), доказывая, что они живы, в результате чего за последнюю неделю сотрудники восстановили статус около трех десятков человек", - пишет издание. По данным издания, некоторые иммигранты приносили водительское удостоверение и разрешение на работу, чтобы вернуть свой легальный статус. Как отмечает Washington Post, внесение живых людей в базу данных умерших может иметь самые тяжелые последствия, поскольку на эти данные опираются как государственные ведомства, так и банки, работодатели, арендодатели и многие другие, кому требуется проверять правовой статус людей. Представитель Белого дома заявил газете, что все иммигранты, внесенные в базу данных умерших, якобы имеют отношение к террористической или преступной деятельности, но доказательств не предоставил. При этом, как показал обзор данных Службы соцобеспечения, среди "умерших" числятся подростки возрастом 13 лет и старше, а также люди старше 70 лет. Последующая проверка данных наиболее юных иммигрантов показала, что у них нет судимости и не было взаимодействия с правоохранительными органами. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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сша, иммигранты, требования