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Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть

Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть - 18.04.2025, ПРАЙМ

Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть

Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T03:17+0300

2025-04-18T03:17+0300

2025-04-18T03:17+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, российский угольный экспорт в страну в начале текущего года составили максимальные с июля 2024 года 339,1 миллиона долларов и вырос на 22% год к году. В физическом выражении поставки в Индию увеличились на 40,4% - до 2,5 миллиона тонн. В результате Россия осталась четвертым основным поставщиком угля. Главным экспортером была Австралия, которая снизила поставки на 28% год к году - до 627 миллионов долларов. В тройку также вошли Индонезия, уменьшившая экспорт на 26% - до 595 миллионов долларов, и Южная Африка, наоборот, нарастившая его в 1,5 раза - до 414 миллионов долларов. Всего Индия в январе импортировала угля на 2,6 миллиарда долларов, что стало меньше показателя прошлого года на 15%.

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