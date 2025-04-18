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Минюст расширил реестр иноагентов - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст расширил реестр иноагентов - 18.04.2025, ПРАЙМ
Минюст расширил реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака*, режиссера Вячеслава Ширяева*, экс-ведущую радиостанции | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T17:24+0300
2025-04-18T18:08+0300
политика
минюст рф
иноагенты
реестр
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака*, режиссера Вячеслава Ширяева*, экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"** Ирину Баблоян*, сообщается на сайте ведомства. "Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян*, М.В. Чистякова*, В.Э. Ширяев*, а также А.К. Шпак"*, - говорится в сообщении. Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ**Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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минюст рф, иноагенты, реестр
Политика, Минюст РФ, иноагенты, реестр
17:24 18.04.2025 (обновлено: 18:08 18.04.2025)
 
Минюст расширил реестр иноагентов

Минюст: реестр иноагентов пополнился блогером, режиссером и экс-радиоведущей

© Коллаж РИА Новости# Россия
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака*, режиссера Вячеслава Ширяева*, экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"** Ирину Баблоян*, сообщается на сайте ведомства.
"Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян*, М.В. Чистякова*, В.Э. Ширяев*, а также А.К. Шпак"*, - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании
8 апреля, 14:48
* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ
**Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
 
ПолитикаМинюст РФиноагентыреестр
 
 
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