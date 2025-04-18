https://1prime.ru/20250418/inoagenty-856824875.html
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст расширил реестр иноагентов - 18.04.2025, ПРАЙМ
Минюст расширил реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака*, режиссера Вячеслава Ширяева*, экс-ведущую радиостанции | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T17:24+0300
2025-04-18T17:24+0300
2025-04-18T18:08+0300
политика
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака*, режиссера Вячеслава Ширяева*, экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"** Ирину Баблоян*, сообщается на сайте ведомства. "Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян*, М.В. Чистякова*, В.Э. Ширяев*, а также А.К. Шпак"*, - говорится в сообщении. Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ**Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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Политика, Минюст РФ, иноагенты, реестр
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст: реестр иноагентов пополнился блогером, режиссером и экс-радиоведущей
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака*, режиссера Вячеслава Ширяева*, экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"** Ирину Баблоян*, сообщается на сайте ведомства.
"Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян*, М.В. Чистякова*, В.Э. Ширяев*, а также А.К. Шпак"*, - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.
Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании * Лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ
**Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.