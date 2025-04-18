https://1prime.ru/20250418/iskander-856820970.html

"Искандер" против ATACMS. Эксперты США сравнили ракеты по эффективности

"Искандер" против ATACMS. Эксперты США сравнили ракеты по эффективности - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Искандер" против ATACMS. Эксперты США сравнили ракеты по эффективности

Ракета "Искандер" проявила себя гораздо эффективнее, чем ее американский аналог ATACMS. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети Х представил | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T15:21+0300

2025-04-18T15:21+0300

2025-04-18T15:22+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ракета "Искандер" проявила себя гораздо эффективнее, чем ее американский аналог ATACMS. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети Х представил сравнительный анализ российской и американской ракет. Как утверждает Шрайвер, еще во второй половине 2023 года он предупреждал, что надежды, которые военные, экспертное сообщество и различные и различные наблюдатели возлагали на ракету ATACMS, не оправдаются. Его скепсис, как вспоминает Шрайвер, в то время разделяли лишь единицы, зато к сегодняшнему дню мнение о недостаточной эффективности американской ракеты стало в среде экспертов, по сути, общим местом."Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", - напомнил американский эксперт.При этом он выразил уверенность, что российская ракета "Искандер" изменил "правила игры" в российско-украинском противостоянии.ОТРК "Искандер", разработанный НПК "Конструкторское бюро машиностроения", встал на вооружение ВС России в 2006 году. Российские войска применяют эту ракету для поражения средств ПВО и ПРО противника, скопления войск и техники, командных пунктов, узлов связи и аэродромов.

https://1prime.ru/20250307/iskander-855569864.html

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искандер-м, ракеты atacms, экспертное мнение