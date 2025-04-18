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"Искандер" против ATACMS. Эксперты США сравнили ракеты по эффективности
"Искандер" против ATACMS. Эксперты США сравнили ракеты по эффективности - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Искандер" против ATACMS. Эксперты США сравнили ракеты по эффективности
Ракета "Искандер" проявила себя гораздо эффективнее, чем ее американский аналог ATACMS. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети Х представил | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T15:21+0300
2025-04-18T15:21+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ракета "Искандер" проявила себя гораздо эффективнее, чем ее американский аналог ATACMS. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети Х представил сравнительный анализ российской и американской ракет. Как утверждает Шрайвер, еще во второй половине 2023 года он предупреждал, что надежды, которые военные, экспертное сообщество и различные и различные наблюдатели возлагали на ракету ATACMS, не оправдаются. Его скепсис, как вспоминает Шрайвер, в то время разделяли лишь единицы, зато к сегодняшнему дню мнение о недостаточной эффективности американской ракеты стало в среде экспертов, по сути, общим местом."Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", - напомнил американский эксперт.При этом он выразил уверенность, что российская ракета "Искандер" изменил "правила игры" в российско-украинском противостоянии.ОТРК "Искандер", разработанный НПК "Конструкторское бюро машиностроения", встал на вооружение ВС России в 2006 году. Российские войска применяют эту ракету для поражения средств ПВО и ПРО противника, скопления войск и техники, командных пунктов, узлов связи и аэродромов.
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искандер-м, ракеты atacms, экспертное мнение
Вооружения, Искандер-М, ракеты ATACMS, экспертное мнение
"Искандер" против ATACMS. Эксперты США сравнили ракеты по эффективности
Эксперт Шрайвер: ракета "Искандер" проявила себя эффективней, чем ATACMS
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ракета "Искандер" проявила себя гораздо эффективнее, чем ее американский аналог ATACMS. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети Х представил сравнительный анализ российской и американской ракет.
Как утверждает Шрайвер, еще во второй половине 2023 года он предупреждал, что надежды, которые военные, экспертное сообщество и различные и различные наблюдатели возлагали на ракету ATACMS, не оправдаются. Его скепсис, как вспоминает Шрайвер, в то время разделяли лишь единицы, зато к сегодняшнему дню мнение о недостаточной эффективности американской ракеты стало в среде экспертов, по сути, общим местом.
"Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", - напомнил американский эксперт.
При этом он выразил уверенность, что российская ракета "Искандер" изменил "правила игры" в российско-украинском противостоянии.
"Уничтожили крупную базу". "Искандеры-М" оказались в новой ситуации
ОТРК "Искандер", разработанный НПК "Конструкторское бюро машиностроения", встал на вооружение ВС России в 2006 году. Российские войска применяют эту ракету для поражения средств ПВО и ПРО противника, скопления войск и техники, командных пунктов, узлов связи и аэродромов.