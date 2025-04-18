https://1prime.ru/20250418/japonija-856801230.html

Цены на рис в Японии в 2024 финансовом году выросли на 47,8%

Цены на рис в Японии в 2024 финансовом году выросли на 47,8% - 18.04.2025, ПРАЙМ

Цены на рис в Японии в 2024 финансовом году выросли на 47,8%

Цены на рис в Японии в 2024 финансовом году, который завершился 31 марта 2025 года, выросли на 47,8% по сравнению с показателями годом ранее, при этом лишь в... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T04:29+0300

2025-04-18T04:29+0300

2025-04-18T04:29+0300

экономика

мировая экономика

япония

токио

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856801230.jpg?1744939769

ТОКИО, 18 апр – ПРАЙМ. Цены на рис в Японии в 2024 финансовом году, который завершился 31 марта 2025 года, выросли на 47,8% по сравнению с показателями годом ранее, при этом лишь в марте рост составил 92,5%, свидетельствуют данные, обнародованные министерством общенациональных дел в пятницу. Больше всего по сравнению с прошлым финансовым годом цены выросли на капусту. Так, в 2024 финансовом году показатель вырос на 62,5% в годовом выражении, а в марте – сразу на 111,6%. Кроме этого, в 2024 финансовом году значительно выросли в годовом выражении цены на соки (26,7%), мандарины (26%), шоколад (17,7%), свежие овощи (16%), фрукты (13,5%), зерновые (12,4%) и другие товары. Стоимость электроэнергии за период с апреля 2024 года по март 2025 года включительно повысилась на 13,1% по сравнению с 2023 финансовым годом. На фоне продолжающегося уже 14-ю неделю подряд роста цен на рис, который является основным продуктом рациона японцев, правительство Японии с 23 по 25 апреля проведет уже третий по счету тендер продаж риса из государственных запасов. Как и в первые два раунда, которые прошли с 10 по 12 марта и 26 марта соответственно, тендер будет проходить в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены. Продаже будут подлежать 100 тысяч тонн риса 2023 года. Всего в ходе двух первых аукционов было 210 тысяч тонн риса 2023 и 2024 годов. Это стало первым случаем продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена.

япония

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония, токио