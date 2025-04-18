Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин обсудит выделение субсидий "Юго-Западной электросетевой компании" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250418/kabmin-856799737.html
Кабмин обсудит выделение субсидий "Юго-Западной электросетевой компании"
Кабмин обсудит выделение субсидий "Юго-Западной электросетевой компании" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение субсидий "Юго-Западной электросетевой компании"
Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит вопрос о выделении Минэнерго бюджетных ассигнований из своего резервного фонда на предоставление субсидии АО... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T00:19+0300
2025-04-18T00:19+0300
энергетика
экономика
россия
рф
херсонская область
москва
владимир сальдо
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856799737.jpg?1744924757
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит вопрос о выделении Минэнерго бюджетных ассигнований из своего резервного фонда на предоставление субсидии АО "Юго-Западная Электросетевая компания", говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минэнерго России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии акционерному обществу "Юго-Западная Электросетевая Компания", - говорится в повестке заседания. "Проект распоряжения направлен на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - поясняет пресс-служба. В четверг было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому "Юго-Западной электросетевой компании" передаются электросетевые активы в новых регионах РФ. По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителем "Юго-Западной электросетевой компании" является Росимущество. В конце марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в своем Telegram-канале, что в скором времени в Херсонской области начнет работу "Юго-Западная электросетевая компания", которая придет на смену ГУП "Херсоноблэнерго". Это станет важным шагом по интеграции региона в общероссийскую систему электросетей.
рф
херсонская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, херсонская область, москва, владимир сальдо, росимущество
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, Херсонская область, МОСКВА, Владимир Сальдо, Росимущество
00:19 18.04.2025
 
Кабмин обсудит выделение субсидий "Юго-Западной электросетевой компании"

Правительство обсудит выделение средств на субсидию "Юго-Западной электросетевой компании"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит вопрос о выделении Минэнерго бюджетных ассигнований из своего резервного фонда на предоставление субсидии АО "Юго-Западная Электросетевая компания", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минэнерго России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии акционерному обществу "Юго-Западная Электросетевая Компания", - говорится в повестке заседания.
"Проект распоряжения направлен на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - поясняет пресс-служба.
В четверг было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому "Юго-Западной электросетевой компании" передаются электросетевые активы в новых регионах РФ. По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителем "Юго-Западной электросетевой компании" является Росимущество.
В конце марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в своем Telegram-канале, что в скором времени в Херсонской области начнет работу "Юго-Западная электросетевая компания", которая придет на смену ГУП "Херсоноблэнерго". Это станет важным шагом по интеграции региона в общероссийскую систему электросетей.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФХерсонская областьМОСКВАВладимир СальдоРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала