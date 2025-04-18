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Кабмин обсудит выделение субсидий "Юго-Западной электросетевой компании"
Кабмин обсудит выделение субсидий "Юго-Западной электросетевой компании" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение субсидий "Юго-Западной электросетевой компании"
Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит вопрос о выделении Минэнерго бюджетных ассигнований из своего резервного фонда на предоставление субсидии АО... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T00:19+0300
2025-04-18T00:19+0300
2025-04-18T00:19+0300
энергетика
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит вопрос о выделении Минэнерго бюджетных ассигнований из своего резервного фонда на предоставление субсидии АО "Юго-Западная Электросетевая компания", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минэнерго России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии акционерному обществу "Юго-Западная Электросетевая Компания", - говорится в повестке заседания.
"Проект распоряжения направлен на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - поясняет пресс-служба.
В четверг было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому "Юго-Западной электросетевой компании" передаются электросетевые активы в новых регионах РФ. По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителем "Юго-Западной электросетевой компании" является Росимущество.
В конце марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в своем Telegram-канале, что в скором времени в Херсонской области начнет работу "Юго-Западная электросетевая компания", которая придет на смену ГУП "Херсоноблэнерго". Это станет важным шагом по интеграции региона в общероссийскую систему электросетей.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, Херсонская область, МОСКВА, Владимир Сальдо, Росимущество
Кабмин обсудит выделение субсидий "Юго-Западной электросетевой компании"
Правительство обсудит выделение средств на субсидию "Юго-Западной электросетевой компании"
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит вопрос о выделении Минэнерго бюджетных ассигнований из своего резервного фонда на предоставление субсидии АО "Юго-Западная Электросетевая компания", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минэнерго России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии акционерному обществу "Юго-Западная Электросетевая Компания", - говорится в повестке заседания.
"Проект распоряжения направлен на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - поясняет пресс-служба.
В четверг было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому "Юго-Западной электросетевой компании" передаются электросетевые активы в новых регионах РФ. По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителем "Юго-Западной электросетевой компании" является Росимущество.
В конце марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в своем Telegram-канале, что в скором времени в Херсонской области начнет работу "Юго-Западная электросетевая компания", которая придет на смену ГУП "Херсоноблэнерго". Это станет важным шагом по интеграции региона в общероссийскую систему электросетей.