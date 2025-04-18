https://1prime.ru/20250418/kamchatka-856802435.html

На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ

На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ - 18.04.2025, ПРАЙМ

На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ

Угонщик автомобиля устроил погоню от сотрудников ГАИ на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T06:03+0300

2025-04-18T06:03+0300

2025-04-18T06:03+0300

бизнес

россия

общество

рф

камчатка

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856802435.jpg?1744945402

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Угонщик автомобиля устроил погоню от сотрудников ГАИ на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "На Камчатке злоумышленник угнал автомобиль и во время поездки, нарушая ПДД, выехал на встречную полосу. Это заметили мои коллеги из Госавтоинспекции ОМВД России по Елизовскому району и потребовали от водителя остановить транспортное средство. Тот не подчинился и увеличил скорость. Сотрудники начали преследование", - написала она в Telegram-канале. Волк уточнила, что нарушитель старался скрыться из виду, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие на него не повлияло. По ее словам, один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам, однако автомобиль продолжил движение. Автомобиль удалось остановить в поселке Северные Коряки, его водитель задержан. Выяснилось, что 35-летний ранее судимый житель Томской области не имел водительского удостоверения, а машина находится в угоне. "Дознавателем ОД ОМВД России по Елизовскому району Камчатского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством - ред.). Фигурант заключен под стражу. Также в отношении задержанного направлены в суд три материала об административном правонарушении, еще по трем статьям КоАП РФ составлены протоколы", - добавила Волк.

рф

камчатка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, камчатка, москва, мвд