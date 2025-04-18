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На Камчатке сотрудники ГАИ устроили погоню за угонщиком - 18.04.2025, ПРАЙМ
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На Камчатке сотрудники ГАИ устроили погоню за угонщиком
На Камчатке сотрудники ГАИ устроили погоню за угонщиком - 18.04.2025, ПРАЙМ
На Камчатке сотрудники ГАИ устроили погоню за угонщиком
Добавлены подробности (6-й абзац) | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T06:15+0300
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Добавлены подробности (6-й абзац) МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Сотрудники ГАИ устроили погоню за угонщиком автомобиля на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "На Камчатке злоумышленник угнал автомобиль и во время поездки, нарушая ПДД, выехал на встречную полосу. Это заметили мои коллеги из Госавтоинспекции ОМВД России по Елизовскому району и потребовали от водителя остановить транспортное средство. Тот не подчинился и увеличил скорость. Сотрудники начали преследование", - написала она в Telegram-канале. Волк уточнила, что нарушитель старался скрыться из виду, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие на него не повлияло. По ее словам, один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам, однако автомобиль продолжил движение. Автомобиль удалось остановить в поселке Северные Коряки, его водитель задержан. Выяснилось, что 35-летний ранее судимый житель Томской области не имел водительского удостоверения, а машина находится в угоне. "Дознавателем ОД ОМВД России по Елизовскому району Камчатского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством - ред.). Фигурант заключен под стражу. Также в отношении задержанного направлены в суд три материала об административном правонарушении, еще по трем статьям КоАП РФ составлены протоколы", - добавила Волк. Кроме того, она опубликовала видео, в котором мужчина признается, что угнал автомобиль.
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192
40
192
40
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бизнес, общество , россия, рф, камчатка, москва, мвд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, КАМЧАТКА, МОСКВА, МВД
06:15 18.04.2025
 
На Камчатке сотрудники ГАИ устроили погоню за угонщиком

Сотрудники ГАИ устроили погоню за угонщиком автомобиля на Камчатке

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Добавлены подробности (6-й абзац)
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Сотрудники ГАИ устроили погоню за угонщиком автомобиля на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"На Камчатке злоумышленник угнал автомобиль и во время поездки, нарушая ПДД, выехал на встречную полосу. Это заметили мои коллеги из Госавтоинспекции ОМВД России по Елизовскому району и потребовали от водителя остановить транспортное средство. Тот не подчинился и увеличил скорость. Сотрудники начали преследование", - написала она в Telegram-канале.
Волк уточнила, что нарушитель старался скрыться из виду, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие на него не повлияло. По ее словам, один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам, однако автомобиль продолжил движение.
Автомобиль удалось остановить в поселке Северные Коряки, его водитель задержан. Выяснилось, что 35-летний ранее судимый житель Томской области не имел водительского удостоверения, а машина находится в угоне.
"Дознавателем ОД ОМВД России по Елизовскому району Камчатского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством - ред.). Фигурант заключен под стражу. Также в отношении задержанного направлены в суд три материала об административном правонарушении, еще по трем статьям КоАП РФ составлены протоколы", - добавила Волк.
Кроме того, она опубликовала видео, в котором мужчина признается, что угнал автомобиль.
 
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