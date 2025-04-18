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"Газпром-Медиа" запускает кинопроизводство с китайской кинокомпанией - 18.04.2025, ПРАЙМ
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"Газпром-Медиа" запускает кинопроизводство с китайской кинокомпанией
"Газпром-Медиа" запускает кинопроизводство с китайской кинокомпанией - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром-Медиа" запускает кинопроизводство с китайской кинокомпанией
"Газпром-Медиа Холдинг" запускает совместное кинопроизводство с китайской кинокомпанией Huanxi Media и Xicheng Media Company, сообщил генеральный директор... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:56+0300
2025-04-18T19:56+0300
кинопроизводство
китай
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" запускает совместное кинопроизводство с китайской кинокомпанией Huanxi Media и Xicheng Media Company, сообщил генеральный директор холдинга Александр Жаров. В Москве в пятницу в рамках Московского Международного кинофестиваля прошла пресс-конференция, посвященная объявлению старта совместного кинопроизводства "Газпром-Медиа Холдинга" с китайской кинокомпанией Huanxi Media и Xicheng Media Company. "Все эти годы мы искали партнера, с которым мы сможем сделать полноценный проект как сопроизводство. Безусловно, точкой приложения прежде всего был большой метр… Мы выбрали фильм про Великую Отечественную и китайско-японскую войны, поскольку эта тема интересна и востребована совершенно точно у китайской аудитории, но и наиболее яркие фильмы, которые, мы знаем, создавались к юбилею Победы, также прекрасно проходили в Российской Федерации", - сказал Жаров в ходе пресс-конференции. Жаров отметил, что кинокартина, над производством которой сейчас работает "Газпром-Медиа" и китайская кинокомпания, расскажет о жизни китайских и советских военных, о летчиках, которые выполняют сложные задания, он отметил, что "в картине есть всё - дружба, любовь и победа". Предварительное название кинокартины - "Союзники", режиссером Сергеем Минаевым ведется работа по подготовке сценария, команды работают над выбором декораций, решается вопрос о том, будет ли окончательное название фильма представлено в двух форматах - для Китайской Народной Республики и Российской Федерации, или будет один общий вариант. "Очень давно китайцы и русские не сотрудничали по таким проектам. В этом процессе я буду стараться найти способ, чтобы все были довольны… Могу сказать одно, что, безусловно, я буду стремиться к тому, чтобы найти оптимальную форму выражения и бережно отнестись ко всем деталям этой истории", - сказал режиссер и соавтор сценария Дин Шэн. Жаров уточнил, что предположительно смета проекта будет колебаться между одним и двумя миллиардами рублей. Он уточнил, что натурные съемки будут проходить в Китайской Народной республике, так как место действия картины - Китай, куда улетают российские летчики, по сценарию, часть событий будет проходить и на территории Советского Союза.
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кинопроизводство, китай
кинопроизводство, КИТАЙ
18:56 18.04.2025 (обновлено: 19:56 18.04.2025)
 
"Газпром-Медиа" запускает кинопроизводство с китайской кинокомпанией

Жаров: "Газпром-Медиа" запускает совместное кинопроизводство с кинокомпанией КНР

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" запускает совместное кинопроизводство с китайской кинокомпанией Huanxi Media и Xicheng Media Company, сообщил генеральный директор холдинга Александр Жаров.
В Москве в пятницу в рамках Московского Международного кинофестиваля прошла пресс-конференция, посвященная объявлению старта совместного кинопроизводства "Газпром-Медиа Холдинга" с китайской кинокомпанией Huanxi Media и Xicheng Media Company.
"Все эти годы мы искали партнера, с которым мы сможем сделать полноценный проект как сопроизводство. Безусловно, точкой приложения прежде всего был большой метр… Мы выбрали фильм про Великую Отечественную и китайско-японскую войны, поскольку эта тема интересна и востребована совершенно точно у китайской аудитории, но и наиболее яркие фильмы, которые, мы знаем, создавались к юбилею Победы, также прекрасно проходили в Российской Федерации", - сказал Жаров в ходе пресс-конференции.
Жаров отметил, что кинокартина, над производством которой сейчас работает "Газпром-Медиа" и китайская кинокомпания, расскажет о жизни китайских и советских военных, о летчиках, которые выполняют сложные задания, он отметил, что "в картине есть всё - дружба, любовь и победа". Предварительное название кинокартины - "Союзники", режиссером Сергеем Минаевым ведется работа по подготовке сценария, команды работают над выбором декораций, решается вопрос о том, будет ли окончательное название фильма представлено в двух форматах - для Китайской Народной Республики и Российской Федерации, или будет один общий вариант.
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"Очень давно китайцы и русские не сотрудничали по таким проектам. В этом процессе я буду стараться найти способ, чтобы все были довольны… Могу сказать одно, что, безусловно, я буду стремиться к тому, чтобы найти оптимальную форму выражения и бережно отнестись ко всем деталям этой истории", - сказал режиссер и соавтор сценария Дин Шэн.
Жаров уточнил, что предположительно смета проекта будет колебаться между одним и двумя миллиардами рублей. Он уточнил, что натурные съемки будут проходить в Китайской Народной республике, так как место действия картины - Китай, куда улетают российские летчики, по сценарию, часть событий будет проходить и на территории Советского Союза.
 
кинопроизводствоКИТАЙ
 
 
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