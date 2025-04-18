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"Против манипуляций". МИД Китая напомнил Зеленскому, где его место - 18.04.2025, ПРАЙМ
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"Против манипуляций". МИД Китая напомнил Зеленскому, где его место
"Против манипуляций". МИД Китая напомнил Зеленскому, где его место - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Против манипуляций". МИД Китая напомнил Зеленскому, где его место
Китай никогда не поставлял вооружения ни Украине, ни Российской Федерации и выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций. С таким... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T20:45+0300
2025-04-18T20:47+0300
политика
китай
поставки вооружений
украина
россия
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Китай никогда не поставлял вооружения ни Украине, ни Российской Федерации и выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на утверждения Владимира Зеленского о том, что Китай якобы передает России оружие и боеприпасы.Ране украинское издание "Страна.ua" сообщило, что, согласно заявлению Зеленского, Украина якобы располагает информацией о том, что Китай поставляет Российской Федерации вооружения, в частности, артиллерийские орудия и порох. Также глава киевского режима, по данным "Страна.ua", обвинил Китай в производстве вооружения на российской территории."Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения", - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства. При этом он подчеркнул, что "КНР твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций".Вместе с тем Линь Цзянь заявил о неизменности позиции Китая по конфликту на Украине, отметив, что КНР последовательно выступает за прекращение огня и переговоры.Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Китай занимает взвешенную позицию по ситуации на Украине и опроверг высказанные в адрес Российской Федерации обвинения Зеленского во втягивании КНР в конфликт.
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китай, поставки вооружений, украина, россия
Политика, КИТАЙ, поставки вооружений, УКРАИНА, РОССИЯ
20:45 18.04.2025 (обновлено: 20:47 18.04.2025)
 
"Против манипуляций". МИД Китая напомнил Зеленскому, где его место

МИД КНР: Пекин не поставлял вооружения ни одной из сторон конфликта на Украине

© РИА Новости . Александр Исаев | Перейти в медиабанкКитайский дракон
Китайский дракон - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Александр Исаев
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Китай никогда не поставлял вооружения ни Украине, ни Российской Федерации и выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на утверждения Владимира Зеленского о том, что Китай якобы передает России оружие и боеприпасы.
Ране украинское издание "Страна.ua" сообщило, что, согласно заявлению Зеленского, Украина якобы располагает информацией о том, что Китай поставляет Российской Федерации вооружения, в частности, артиллерийские орудия и порох. Также глава киевского режима, по данным "Страна.ua", обвинил Китай в производстве вооружения на российской территории.
"Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения", - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.
При этом он подчеркнул, что "КНР твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний
14:29
Вместе с тем Линь Цзянь заявил о неизменности позиции Китая по конфликту на Украине, отметив, что КНР последовательно выступает за прекращение огня и переговоры.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Китай занимает взвешенную позицию по ситуации на Украине и опроверг высказанные в адрес Российской Федерации обвинения Зеленского во втягивании КНР в конфликт.
 
ПолитикаКИТАЙпоставки вооруженийУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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