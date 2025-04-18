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"Против манипуляций". МИД Китая напомнил Зеленскому, где его место

"Против манипуляций". МИД Китая напомнил Зеленскому, где его место - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Против манипуляций". МИД Китая напомнил Зеленскому, где его место

Китай никогда не поставлял вооружения ни Украине, ни Российской Федерации и выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций. С таким... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T20:45+0300

2025-04-18T20:45+0300

2025-04-18T20:47+0300

политика

китай

поставки вооружений

украина

россия

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Китай никогда не поставлял вооружения ни Украине, ни Российской Федерации и выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на утверждения Владимира Зеленского о том, что Китай якобы передает России оружие и боеприпасы.Ране украинское издание "Страна.ua" сообщило, что, согласно заявлению Зеленского, Украина якобы располагает информацией о том, что Китай поставляет Российской Федерации вооружения, в частности, артиллерийские орудия и порох. Также глава киевского режима, по данным "Страна.ua", обвинил Китай в производстве вооружения на российской территории."Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения", - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства. При этом он подчеркнул, что "КНР твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций".Вместе с тем Линь Цзянь заявил о неизменности позиции Китая по конфликту на Украине, отметив, что КНР последовательно выступает за прекращение огня и переговоры.Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Китай занимает взвешенную позицию по ситуации на Украине и опроверг высказанные в адрес Российской Федерации обвинения Зеленского во втягивании КНР в конфликт.

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китай

украина

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китай, поставки вооружений, украина, россия