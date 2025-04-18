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Эксперт оценил преимущества программы льготного кредитования туробъектов

Эксперт оценил преимущества программы льготного кредитования туробъектов - 18.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил преимущества программы льготного кредитования туробъектов

Расширение программы льготного кредитования на строительство туристических объектов позволит увеличить инвестиционную активность и повысить качество сервиса,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T08:39+0300

2025-04-18T08:39+0300

2025-04-18T08:39+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Расширение программы льготного кредитования на строительство туристических объектов позволит увеличить инвестиционную активность и повысить качество сервиса, заявил РИА Новости предприниматель, учредитель сети термальных курортов "Баден-Баден" Евгений Кононов. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников намерен обратиться в кабмин с просьбой о расширении лимитов программы льготного кредитования на строительство туристических объектов. Причиной стал резко возросший интерес к ней со стороны инвесторов - спрос на участие в программе превысил лимиты, предусмотренные изначально. Программа была запущена в 2021 году. В её рамках инвесторы могут получить кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. "Расширение лимитов программы позволит повысить качество сервиса. Конкуренция между проектами будет стимулировать рост стандартов и ориентацию на комфорт гостей. Если поддержку удастся реализовать в ближайшее время, это поможет нивелировать влияние инфляции и роста стоимости строительства и комплектации объектов, сохранить экономику проектов и создать благоприятные условия для дальнейшего роста отрасли", - считает Кононов. Еще один плюс расширения лимитов программы, по его мнению, это устойчивый рост региональной экономики. "Масштабная поддержка даст российским городам и сёлам сильный экономический импульс. Увеличение предложений сделает внутренний туризм более разнообразным и доступным для разных категорий граждан. А появление новых туристических объектов подтянет за собой развитие других отраслей — транспорт, общепит, сферу услуг", - добавил Кононов. "Это важный сигнал: туристическая индустрия России вступает в фазу зрелого и устойчивого роста, а чтобы динамика усиливалась, государство рассматривает новые варианты поддержки. Если программу расширят, то произойдет рост инвестиционной активности. Это наращивание привлечёт больше предпринимателей, готовых вкладывать в развитие туризма, что ускорит по всей стране запуск новых курортов, гостиниц и инфраструктурных объектов", - сказал Кононов. При этом Кононов добавил, что рынок нуждается в системной поддержке, а не в "точечных победах". "Туризм — это долгий бизнес. Чтобы построить, запустить и раскрутить качественный объект, набрать "команду" и добиться стабильной загрузки, потребуется несколько лет. Вложение в подобный объект – это несколько миллиардов рублей. Поэтому речь идёт не просто о расширении программы, а о её органичном развитии", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, москва, рф, максим решетников