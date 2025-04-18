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Контакты Путина и Трампа могут быть оперативно согласованы, заявил Песков
Контакты Путина и Трампа могут быть оперативно согласованы, заявил Песков - 18.04.2025, ПРАЙМ
Контакты Путина и Трампа могут быть оперативно согласованы, заявил Песков
Контакты между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, могут быть оперативно согласованы в случае необходимости. Об этом сообщил... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T13:03+0300
2025-04-18T13:03+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Контакты между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, могут быть оперативно согласованы в случае необходимости. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано, но, с другой стороны, скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости", - отметил он.Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что в графике президента России Владимира Путина на эту неделю пока нет контактов с президентом США Дональдом Трампом.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Контакты Путина и Трампа могут быть оперативно согласованы, заявил Песков
Песков: контакты Путина и Трампа могут быть оперативно согласованы
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Контакты между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, могут быть оперативно согласованы в случае необходимости. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано, но, с другой стороны, скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости", - отметил он.
Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что в графике президента России Владимира Путина на эту неделю пока нет контактов с президентом США Дональдом Трампом.
Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа