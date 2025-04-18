https://1prime.ru/20250418/kontakty-856813903.html

Контакты Путина и Трампа могут быть оперативно согласованы, заявил Песков

Контакты Путина и Трампа могут быть оперативно согласованы, заявил Песков - 18.04.2025, ПРАЙМ

Контакты Путина и Трампа могут быть оперативно согласованы, заявил Песков

Контакты между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, могут быть оперативно согласованы в случае необходимости. Об этом сообщил... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T13:03+0300

2025-04-18T13:03+0300

2025-04-18T13:03+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Контакты между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, могут быть оперативно согласованы в случае необходимости. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано, но, с другой стороны, скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости", - отметил он.Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что в графике президента России Владимира Путина на эту неделю пока нет контактов с президентом США Дональдом Трампом.

https://1prime.ru/20250413/peskov-856634329.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп