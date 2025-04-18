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Краснодар стал столицей автомобильных аварий

Краснодар стал столицей автомобильных аварий - 18.04.2025, ПРАЙМ

Краснодар стал столицей автомобильных аварий

Краснодар стал столицей автомобильных аварий – он обогнал Москву по количеству ДТП в первом квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в страховой компании ВСК. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T04:47+0300

2025-04-18T04:47+0300

2025-04-18T04:47+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Краснодар стал столицей автомобильных аварий – он обогнал Москву по количеству ДТП в первом квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в страховой компании ВСК. Аналитики копании проанализировали статистику обращений по ОСАГО за первый квартал текущего года и выяснили, что общий уровень аварийности на российских дорогах за этот период уменьшился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Наибольшее количество ДТП в первом квартале 2025 года зафиксировано в Краснодарском крае (5,4%), Москве (5,2%), Московской области (3,9%), Новосибирской области (2,8%) и Республике Башкортостан (2,5%)", - сообщили в компании. Чаще других в исследуемом периоде участниками ДТП становились владельцы автомобилей ВАЗ (16%), Toyota (8,3%), Hyundai (6,1%), ГАЗ (6%), Kia (5,2%) и Renault (4%). При этом, в сравнении с прошлым годом доля ДТП с участием владельцев LADA сократилась на 2 процентных пункта, а с владельцами Toyota, наоборот, выросла на 0,6 процентных пункта. "Больше других рискуют на дороге водители моделей Granta (4%), Solaris (2,6%), Rio (2,5%) и Logan (1,7%). Доля китайских брендов в общей структуре аварийности за год увеличилась с 4% до почти 7%", – отмечают эксперты. По данным страховщиков, мужчины остаются самыми опасными автолюбителями: по их вине произошло 83% дорожных аварий, а число женщин-виновниц ДТП составляет всего 17%. При этом женщины ухудшили свою статистику: в первом квартале прошлого года они становились инициаторами дорожных происшествий лишь в 13% случаев. Также в 2025 году выросла доля происшествий на дороге из-за представителей корпоративных автопарков: такси, каршеринга, сервисов доставки и прочих. Их доля выросла с 18% в первом квартале 2024 года до 20% в первом квартале 2025 года. По данным страховщиков, самой "опасной" возрастной группой на дорогах остаются водители в возрасте 30-40 лет – на них приходится 29% происшествий по ОСАГО. "Молодежь, напротив, можно назвать самыми аккуратными автомобилистами – всего 15% ДТП по ОСАГО", – говорится в сообщении.

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