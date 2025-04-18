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Кремль проинформирует об участии Путина в "Бессмертном полку"

Кремль проинформирует об участии Путина в "Бессмертном полку" - 18.04.2025, ПРАЙМ

Кремль проинформирует об участии Путина в "Бессмертном полку"

Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T05:24+0300

2025-04-18T05:24+0300

2025-04-18T05:24+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы своевременно сообщим", - сказал Песков. Девятого мая в рамках акции "Бессмертный полк" в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны. Путин принимал очное участие в акции в 2022 году. В 2023-2024 годах "Бессмертный полк" проходил в дистанционном формате. Власти Москвы пока не сообщали, как в столице планируется проводить акцию в этом году. В то же время ряд регионов, в том числе Свердловская, Новгородская, Мурманская области, Карелия сообщили, что шествие пройдет в традиционном формате. Песков ранее сообщал, что в ходе празднований 80-летия Победы в РФ будут применяться особые меры обеспечения безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , москва, рф, карелия, дмитрий песков, владимир путин