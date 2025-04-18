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Кремль проинформирует об участии Путина в "Бессмертном полку" - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Кремль проинформирует об участии Путина в "Бессмертном полку"
Кремль проинформирует об участии Путина в "Бессмертном полку" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Кремль проинформирует об участии Путина в "Бессмертном полку"
Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T05:24+0300
2025-04-18T05:24+0300
экономика
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общество
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рф
карелия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы своевременно сообщим", - сказал Песков. Девятого мая в рамках акции "Бессмертный полк" в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны. Путин принимал очное участие в акции в 2022 году. В 2023-2024 годах "Бессмертный полк" проходил в дистанционном формате. Власти Москвы пока не сообщали, как в столице планируется проводить акцию в этом году. В то же время ряд регионов, в том числе Свердловская, Новгородская, Мурманская области, Карелия сообщили, что шествие пройдет в традиционном формате. Песков ранее сообщал, что в ходе празднований 80-летия Победы в РФ будут применяться особые меры обеспечения безопасности.
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россия, общество , москва, рф, карелия, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Карелия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
05:24 18.04.2025
 
Кремль проинформирует об участии Путина в "Бессмертном полку"

Песков: Кремль проинформирует о очном участии Путина в "Бессмертном полку"

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Кремль своевременно проинформирует, если будет принято решение об очном участии президента РФ Владимира Путина в "Бессмертном полку", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы своевременно сообщим", - сказал Песков.
Девятого мая в рамках акции "Бессмертный полк" в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны.
Путин принимал очное участие в акции в 2022 году. В 2023-2024 годах "Бессмертный полк" проходил в дистанционном формате. Власти Москвы пока не сообщали, как в столице планируется проводить акцию в этом году. В то же время ряд регионов, в том числе Свердловская, Новгородская, Мурманская области, Карелия сообщили, что шествие пройдет в традиционном формате.
Песков ранее сообщал, что в ходе празднований 80-летия Победы в РФ будут применяться особые меры обеспечения безопасности.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАРФКарелияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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