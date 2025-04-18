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Названы критерии выбора смартфона
Названы критерии выбора смартфона - 18.04.2025, ПРАЙМ
Названы критерии выбора смартфона
Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T07:55+0300
2025-04-18T07:55+0300
2025-04-18T07:55+0300
бизнес
технологии
россия
москва
снг
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости специалисты компании "AliExpress СНГ" и исследовательского центра "Позиция".
"Основным критерием при выборе смартфона является его цена – так ответили 54% респондентов, на втором месте технические характеристики 49%, еще для 32% ответивших важна репутация бренда. При этом рекомендации значимы для 14% покупателей, а на новизну модели обращают внимание только 9% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,3 тысячи человек старше 18 лет по всей России.
Отмечается, что среди технических характеристик для покупателей наибольшее значение имеют оперативная память и процессор. Дизайн и материалы, из которых сделано устройство, важны для трети, в то время как фото- и видеокамера играет роль для 27%.
При поиске информации перед покупкой четверть опрошенных полагаются на рекомендации друзей и родственников, столько же - на репутацию бренда, а 17% на рекламу. Обзоры в СМИ помогают определиться 13% респондентам, а на мнение блогеров обращают внимание каждый десятый.
Также по мнению 30% сразу с телефоном необходимо купить защитные стекла и пленки, чехлы (22%), зарядные шнуры, блоки и беспроводные зарядки (12%).
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бизнес, технологии, россия, москва, снг
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, СНГ
Названы критерии выбора смартфона
AliExpress СНГ: более половины россиян выбирают новый смартфон исходя из его цены
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости специалисты компании "AliExpress СНГ" и исследовательского центра "Позиция".
"Основным критерием при выборе смартфона является его цена – так ответили 54% респондентов, на втором месте технические характеристики 49%, еще для 32% ответивших важна репутация бренда. При этом рекомендации значимы для 14% покупателей, а на новизну модели обращают внимание только 9% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,3 тысячи человек старше 18 лет по всей России.
Отмечается, что среди технических характеристик для покупателей наибольшее значение имеют оперативная память и процессор. Дизайн и материалы, из которых сделано устройство, важны для трети, в то время как фото- и видеокамера играет роль для 27%.
При поиске информации перед покупкой четверть опрошенных полагаются на рекомендации друзей и родственников, столько же - на репутацию бренда, а 17% на рекламу. Обзоры в СМИ помогают определиться 13% респондентам, а на мнение блогеров обращают внимание каждый десятый.
Также по мнению 30% сразу с телефоном необходимо купить защитные стекла и пленки, чехлы (22%), зарядные шнуры, блоки и беспроводные зарядки (12%).