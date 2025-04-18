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Названы критерии выбора смартфона

Названы критерии выбора смартфона - 18.04.2025, ПРАЙМ

Названы критерии выбора смартфона

Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T07:55+0300

2025-04-18T07:55+0300

2025-04-18T07:55+0300

бизнес

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости специалисты компании "AliExpress СНГ" и исследовательского центра "Позиция". "Основным критерием при выборе смартфона является его цена – так ответили 54% респондентов, на втором месте технические характеристики 49%, еще для 32% ответивших важна репутация бренда. При этом рекомендации значимы для 14% покупателей, а на новизну модели обращают внимание только 9% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,3 тысячи человек старше 18 лет по всей России. Отмечается, что среди технических характеристик для покупателей наибольшее значение имеют оперативная память и процессор. Дизайн и материалы, из которых сделано устройство, важны для трети, в то время как фото- и видеокамера играет роль для 27%. При поиске информации перед покупкой четверть опрошенных полагаются на рекомендации друзей и родственников, столько же - на репутацию бренда, а 17% на рекламу. Обзоры в СМИ помогают определиться 13% респондентам, а на мнение блогеров обращают внимание каждый десятый. Также по мнению 30% сразу с телефоном необходимо купить защитные стекла и пленки, чехлы (22%), зарядные шнуры, блоки и беспроводные зарядки (12%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, москва, снг