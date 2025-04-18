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Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана
Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана - 18.04.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана
Переговоры главы государства Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в четверг были насыщенными. Об этом сообщил глава МИД России... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T12:23+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Переговоры главы государства Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в четверг были насыщенными. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Вчера состоялась продолжительная и насыщенная беседа у президента РФ Владимира Путина, он остался очень доволен этим разговором", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.По словам дипломат, прошедшая встреча подчеркнула беспрецедентную динамику нашего политического диалога.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ИРАН, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД
Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана
Лавров: переговоры Путина и главы МИД Ирана были насыщенными
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Переговоры главы государства Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в четверг были насыщенными. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Вчера состоялась продолжительная и насыщенная беседа у президента РФ Владимира Путина, он остался очень доволен этим разговором", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.
По словам дипломат, прошедшая встреча подчеркнула беспрецедентную динамику нашего политического диалога.
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