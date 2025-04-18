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Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана

Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана - 18.04.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана

Переговоры главы государства Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в четверг были насыщенными. Об этом сообщил глава МИД России... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T12:23+0300

2025-04-18T12:23+0300

2025-04-18T12:23+0300

политика

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Переговоры главы государства Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в четверг были насыщенными. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Вчера состоялась продолжительная и насыщенная беседа у президента РФ Владимира Путина, он остался очень доволен этим разговором", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.По словам дипломат, прошедшая встреча подчеркнула беспрецедентную динамику нашего политического диалога.

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россия, москва, иран, владимир путин, сергей лавров, мид