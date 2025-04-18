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"Унизительно". Во Франции выяснили, что вчера случилось с Макроном - 18.04.2025, ПРАЙМ
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"Унизительно". Во Франции выяснили, что вчера случилось с Макроном
"Унизительно". Во Франции выяснили, что вчера случилось с Макроном - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Унизительно". Во Франции выяснили, что вчера случилось с Макроном
Представители Соединенных Штатов унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал лидер французской... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:28+0300
2025-04-18T11:28+0300
политика
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим.ред) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа..." — сказано в публикации.Переговоры проходили между США, Великобританией, Францией, Германией и Украиной в четверг, о результатах этих переговоров был проинформирован глава МИД России Сергей Лавров.По словам госсекретаря Марко Рубио, контакты между странами были направлены на решение вопросов, связанных с консультациями между Вашингтоном и Москвой, в том числе на последнюю встречу президента Владимира Путина со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
https://1prime.ru/20250413/makron-856639158.html
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франция, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
11:28 18.04.2025
 
"Унизительно". Во Франции выяснили, что вчера случилось с Макроном

Филиппо: представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим.ред) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа..." — сказано в публикации.
Переговоры проходили между США, Великобританией, Францией, Германией и Украиной в четверг, о результатах этих переговоров был проинформирован глава МИД России Сергей Лавров.
По словам госсекретаря Марко Рубио, контакты между странами были направлены на решение вопросов, связанных с консультациями между Вашингтоном и Москвой, в том числе на последнюю встречу президента Владимира Путина со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
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