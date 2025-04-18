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В Италии объяснили, зачем Кишинев сорвал поездку Маркелла в Иерусалим - 18.04.2025, ПРАЙМ
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В Италии объяснили, зачем Кишинев сорвал поездку Маркелла в Иерусалим
В Италии объяснили, зачем Кишинев сорвал поездку Маркелла в Иерусалим - 18.04.2025, ПРАЙМ
В Италии объяснили, зачем Кишинев сорвал поездку Маркелла в Иерусалим
Срыв молдавскими властями поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим направлен на реализацию геополитического проекта по усилению влияния... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:58+0300
2025-04-18T18:58+0300
политика
молдавия
иерусалим
поездка
евросоюз
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Срыв молдавскими властями поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим направлен на реализацию геополитического проекта по усилению влияния Евросоюза в регионе - в ущерб культурно близким к России меньшинствам в Молдавии, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision &amp; Global Trends Тиберио Грациани. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не смог улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. "Попытка молдавских властей, похоже, точно вписывается в этот контекст, характеризующийся инструментальным возвышением культурных, религиозных и даже этнических различий ради геополитического проекта, который направлен на благоприятствование влиянию Европейского союза в руководстве страны в ущерб меньшинствам, культурно близким к Российской Федерации", - сказал эксперт. По словам Грациани, это является примером применения теории "Столкновения цивилизаций" на региональном уровне. Это грозит расколами внутри страны, которые могут привести к гражданской войне, что и произошло на Украине, добавил он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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молдавия, иерусалим, поездка, евросоюз
Политика, МОЛДАВИЯ, Иерусалим, поездка, Евросоюз
18:58 18.04.2025
 
В Италии объяснили, зачем Кишинев сорвал поездку Маркелла в Иерусалим

Грациани: Кишинев сорвал поездку Маркелла в Иерусалим для усиления влияния ЕС

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Риме
Собор Святого Петра в Риме - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Срыв молдавскими властями поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим направлен на реализацию геополитического проекта по усилению влияния Евросоюза в регионе - в ущерб культурно близким к России меньшинствам в Молдавии, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не смог улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
"Попытка молдавских властей, похоже, точно вписывается в этот контекст, характеризующийся инструментальным возвышением культурных, религиозных и даже этнических различий ради геополитического проекта, который направлен на благоприятствование влиянию Европейского союза в руководстве страны в ущерб меньшинствам, культурно близким к Российской Федерации", - сказал эксперт.
По словам Грациани, это является примером применения теории "Столкновения цивилизаций" на региональном уровне. Это грозит расколами внутри страны, которые могут привести к гражданской войне, что и произошло на Украине, добавил он.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
 
ПолитикаМОЛДАВИЯИерусалимпоездкаЕвросоюз
 
 
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