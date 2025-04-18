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Архиепископа Маркелла снова не выпустили из Кишинева за Благодатным огнем

Архиепископа Маркелла снова не выпустили из Кишинева за Благодатным огнем - 18.04.2025, ПРАЙМ

Архиепископа Маркелла снова не выпустили из Кишинева за Благодатным огнем

Епископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в пятницу, как и в днем ранее, не выпустили из Молдавии в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня, | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T22:00+0300

2025-04-18T22:00+0300

2025-04-18T23:02+0300

политика

молдавия

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КИШИНЕВ, 18 апр - ПРАЙМ. Епископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в пятницу, как и в днем ранее, не выпустили из Молдавии в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня, сообщает корреспондент РИА Новости."Полиция забрала мой паспорт и вернула его только после взлета самолета", - заявил епископ Маркелл журналистам в аэропорту Кишинева.По его словам, несмотря на то, что он прибыл вовремя, ситуация повторилась точно так же, как и накануне.Представитель церкви выразил сожаление в отношении действий сотрудников правоохранительных органов. "Мне жалко этих парней, что они дают себя использовать. Они как пластилин - что хотят, то и делают с ними. Они орудие в руках пришедших к власти людей", - сказал он.Архиепископ поблагодарил собравшихся в аэропорту людей. "Спасибо всем, за поддержку, это для меня много значит", - сказал он.Когда архиепископ Маркелл проходил процедуру пограничного и таможенного контроля в международном аэропорту Кишинева, доступ в здание авиагавани был ограничен - только для пассажиров с билетами. На видео, снятом корреспондентом РИА Новости, можно увидеть, как владыка предъявлял документы сотруднику пограничной службы. Маркелл выглядел спокойным.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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