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Мелони призвала сделать Запад великим

Мелони призвала сделать Запад великим - 18.04.2025, ПРАЙМ

Мелони призвала сделать Запад великим

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме призвала сделать Запад великим и поблагодарила политика за | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T08:23+0300

2025-04-18T08:23+0300

2025-04-18T08:23+0300

политика

общество

италия

сша

запад

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме призвала сделать Запад великим и поблагодарила политика за принятие приглашения посетить Рим. "Когда я говорю о Западе, в основном я говорю... о цивилизации. И я хочу сделать ее сильнее. И хоть у нас возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики... настало время сесть и найти решения... Для меня цель - сделать Запад снова великим", - заявила Мелони во время встречи с президентом США. Фрагмент видео встречи политиков был опубликован в соцсети X премьера Италии. Мелони также поблагодарила Трампа за принятие приглашения посетить Италию с официальным визитом. Ранее премьер Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразила уверенность в возможности заключения сделки между Европейским союзом и США по пошлинам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 18-24 апреля отправится в Италию.

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сша

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общество , италия, сша, запад