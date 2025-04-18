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"Готов стать целью". В США насторожились из-за плана Мерца по Украине
"Готов стать целью". В США насторожились из-за плана Мерца по Украине - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Готов стать целью". В США насторожились из-за плана Мерца по Украине
Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить Германию под угрозу, организовав поставки ракет Taurus на Украину. Таким мнением поделился... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T08:45+0300
2025-04-18T08:45+0300
2025-04-18T08:45+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить Германию под угрозу, организовав поставки ракет Taurus на Украину. Таким мнением поделился политический обозреватель Гилберт Доктороу на YouTube.По словам эксперта, риски изменились после прихода к власти Дональда Трампа, и возникли сомнения в готовности США защищать своих союзников."Германия может начать поставки Taurus и предоставить специалистов для управления. То есть, Мерц готов стать прямой стороной конфликта и законной целью. Он даже предположил, что целью этих ракет может быть Крымский мост. Готов ли он к ответной реакции на такое?" — заметил он.Доктороу также указывает на факт, что отец Мерца воевал на стороне нацистов во Второй мировой войне, что придает особую значимость его заявлениям.
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сша, германия, россия
Политика, США, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ
"Готов стать целью". В США насторожились из-за плана Мерца по Украине
Профессор Доктороу: Мерц готов рискнуть и стать прямой стороной конфликта
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ.
Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить Германию под угрозу, организовав поставки ракет Taurus на Украину. Таким мнением поделился политический обозреватель Гилберт Доктороу на YouTube
.
По словам эксперта, риски изменились после прихода к власти Дональда Трампа, и возникли сомнения в готовности США защищать своих союзников.
"Германия может начать поставки Taurus и предоставить специалистов для управления. То есть, Мерц готов стать прямой стороной конфликта и законной целью. Он даже предположил, что целью этих ракет может быть Крымский мост. Готов ли он к ответной реакции на такое?" — заметил он.
Доктороу также указывает на факт, что отец Мерца воевал на стороне нацистов во Второй мировой войне, что придает особую значимость его заявлениям.
СМИ: союзники Украины хотят убедить США занять жесткую позицию по России