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Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию
Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию - 18.04.2025, ПРАЙМ
Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию
Торговый конфликт между США и Китаем вызовет увеличение объемов китайского экспорта в Германию, заявил лидер блока Христианско-демократического и... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T10:18+0300
2025-04-18T10:18+0300
2025-04-18T10:18+0300
экономика
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Торговый конфликт между США и Китаем вызовет увеличение объемов китайского экспорта в Германию, заявил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы должны ожидать, что китайская продукция наводнит наш (немецкий рынок – ред.) еще сильнее, чем раньше", - оценил политик последствия торгового конфликта между США и КНР в интервью изданиям медиагруппы Funke. На данный момент более 400 тысяч небольших посылок из Китая доставляются в Германию ежедневно, нужно взять эту ситуацию под контроль, заявил Мерц. "Необходимо гарантировать защиту прав потребителей, охрану их здоровья и безопасность (импортируемых из Китая – ред.) изделий. Еврокомиссия должна принять срочные меры в этой области", - отметил вероятный будущий канцлер. Он сообщил, что согласовывает свою позицию по вопросу возможного ответа ЕС на американские пошлины с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с исполняющим обязанности канцлера Германии Олафом Шольцем, с которым "во многом сходится в оценке ситуации". По мнению Мерца, стратегия европейцев должна сочетать в себе жесткость и гибкость. Он отметил, что разделяет мнение американского предпринимателя Илона Маска и считает, что "пошлины в ноль процентов были бы лучшим (решением – ред.) для всех". Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Илон Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. Предприниматель заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза.
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китай, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, ес, washington post
Экономика, КИТАЙ, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Washington Post
Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию
Мерц: конфликт между США и Китаем увеличит объемы китайского экспорта в Германию
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Торговый конфликт между США и Китаем вызовет увеличение объемов китайского экспорта в Германию, заявил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы должны ожидать, что китайская продукция наводнит наш (немецкий рынок – ред.) еще сильнее, чем раньше", - оценил политик последствия торгового конфликта между США и КНР в интервью изданиям медиагруппы Funke.
На данный момент более 400 тысяч небольших посылок из Китая доставляются в Германию ежедневно, нужно взять эту ситуацию под контроль, заявил Мерц.
"Необходимо гарантировать защиту прав потребителей, охрану их здоровья и безопасность (импортируемых из Китая – ред.) изделий. Еврокомиссия должна принять срочные меры в этой области", - отметил вероятный будущий канцлер.
Он сообщил, что согласовывает свою позицию по вопросу возможного ответа ЕС на американские пошлины с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с исполняющим обязанности канцлера Германии Олафом Шольцем, с которым "во многом сходится в оценке ситуации". По мнению Мерца, стратегия европейцев должна сочетать в себе жесткость и гибкость. Он отметил, что разделяет мнение американского предпринимателя Илона Маска и считает, что "пошлины в ноль процентов были бы лучшим (решением – ред.) для всех".
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Илон Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. Предприниматель заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза.
Мелони высказалась о сделке по пошлинам между Евросоюзом и США