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Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию

Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию - 18.04.2025, ПРАЙМ

Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию

Торговый конфликт между США и Китаем вызовет увеличение объемов китайского экспорта в Германию, заявил лидер блока Христианско-демократического и... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T10:18+0300

2025-04-18T10:18+0300

2025-04-18T10:18+0300

экономика

китай

сша

германия

дональд трамп

фридрих мерц

урсула фон дер ляйен

ес

washington post

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Торговый конфликт между США и Китаем вызовет увеличение объемов китайского экспорта в Германию, заявил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы должны ожидать, что китайская продукция наводнит наш (немецкий рынок – ред.) еще сильнее, чем раньше", - оценил политик последствия торгового конфликта между США и КНР в интервью изданиям медиагруппы Funke. На данный момент более 400 тысяч небольших посылок из Китая доставляются в Германию ежедневно, нужно взять эту ситуацию под контроль, заявил Мерц. "Необходимо гарантировать защиту прав потребителей, охрану их здоровья и безопасность (импортируемых из Китая – ред.) изделий. Еврокомиссия должна принять срочные меры в этой области", - отметил вероятный будущий канцлер. Он сообщил, что согласовывает свою позицию по вопросу возможного ответа ЕС на американские пошлины с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с исполняющим обязанности канцлера Германии Олафом Шольцем, с которым "во многом сходится в оценке ситуации". По мнению Мерца, стратегия европейцев должна сочетать в себе жесткость и гибкость. Он отметил, что разделяет мнение американского предпринимателя Илона Маска и считает, что "пошлины в ноль процентов были бы лучшим (решением – ред.) для всех". Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Илон Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. Предприниматель заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза.

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китай

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китай, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, ес, washington post