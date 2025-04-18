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Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию
Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию - 18.04.2025, ПРАЙМ
Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию
Торговый конфликт между США и Китаем вызовет увеличение объемов китайского экспорта в Германию, заявил лидер блока Христианско-демократического и... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T10:18+0300
2025-04-18T10:18+0300
экономика
китай
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Торговый конфликт между США и Китаем вызовет увеличение объемов китайского экспорта в Германию, заявил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы должны ожидать, что китайская продукция наводнит наш (немецкий рынок – ред.) еще сильнее, чем раньше", - оценил политик последствия торгового конфликта между США и КНР в интервью изданиям медиагруппы Funke. На данный момент более 400 тысяч небольших посылок из Китая доставляются в Германию ежедневно, нужно взять эту ситуацию под контроль, заявил Мерц. "Необходимо гарантировать защиту прав потребителей, охрану их здоровья и безопасность (импортируемых из Китая – ред.) изделий. Еврокомиссия должна принять срочные меры в этой области", - отметил вероятный будущий канцлер. Он сообщил, что согласовывает свою позицию по вопросу возможного ответа ЕС на американские пошлины с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с исполняющим обязанности канцлера Германии Олафом Шольцем, с которым "во многом сходится в оценке ситуации". По мнению Мерца, стратегия европейцев должна сочетать в себе жесткость и гибкость. Он отметил, что разделяет мнение американского предпринимателя Илона Маска и считает, что "пошлины в ноль процентов были бы лучшим (решением – ред.) для всех". Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Илон Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. Предприниматель заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза.
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китай, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, ес, washington post
Экономика, КИТАЙ, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Washington Post
10:18 18.04.2025
 
Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию

Мерц: конфликт между США и Китаем увеличит объемы китайского экспорта в Германию

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Торговый конфликт между США и Китаем вызовет увеличение объемов китайского экспорта в Германию, заявил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы должны ожидать, что китайская продукция наводнит наш (немецкий рынок – ред.) еще сильнее, чем раньше", - оценил политик последствия торгового конфликта между США и КНР в интервью изданиям медиагруппы Funke.
На данный момент более 400 тысяч небольших посылок из Китая доставляются в Германию ежедневно, нужно взять эту ситуацию под контроль, заявил Мерц.
"Необходимо гарантировать защиту прав потребителей, охрану их здоровья и безопасность (импортируемых из Китая – ред.) изделий. Еврокомиссия должна принять срочные меры в этой области", - отметил вероятный будущий канцлер.
Он сообщил, что согласовывает свою позицию по вопросу возможного ответа ЕС на американские пошлины с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с исполняющим обязанности канцлера Германии Олафом Шольцем, с которым "во многом сходится в оценке ситуации". По мнению Мерца, стратегия европейцев должна сочетать в себе жесткость и гибкость. Он отметил, что разделяет мнение американского предпринимателя Илона Маска и считает, что "пошлины в ноль процентов были бы лучшим (решением – ред.) для всех".
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Илон Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. Предприниматель заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза.
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
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Вчера, 20:44
 
ЭкономикаКИТАЙСШАГЕРМАНИЯДональд ТрампФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенЕСWashington Post
 
 
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