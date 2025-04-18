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"Прямой конфликт с РФ". Мерц готовится к фатальному шагу, считают в ФРГ
"Прямой конфликт с РФ". Мерц готовится к фатальному шагу, считают в ФРГ - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Прямой конфликт с РФ". Мерц готовится к фатальному шагу, считают в ФРГ
Будущего канцлера Германии Фридриха Мерца не пугает перспектива вступления Германии в прямую конфронтацию с Россией, и он, вероятно, поставит Киеву ракеты... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T17:35+0300
2025-04-18T17:35+0300
2025-04-18T17:48+0300
политика
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Будущего канцлера Германии Фридриха Мерца не пугает перспектива вступления Германии в прямую конфронтацию с Россией, и он, вероятно, поставит Киеву ракеты Taurus. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом "Геополитбюро" высказал немецкий политолог Александр Рар.Он высказал уверенность, что с приходом к власти Мерца отношения между Германией и Россией будут только ухудшаться, ведь Мерц "не раз говорил, что Украина должна победить на поле боя". "Он (Мерц - прим. ред.) будет все для этого делать, включая поставку ракет Taurus, считающимися самыми лучшими в мире, которые действительно могут разрушить стены любого бункера и которые четко можно будет наладить на любую цель, включая и российскую территорию", - сказал Рар.И этот шаг Мерца, как считает немецкий политолог, "конечно, приведет к непонятным сегодня или даже понятным последствиям, что Германия и Россия просто не дай Бог, но могут оказаться в стадии прямой конфронтации с друг другом".Как ранее отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, если Германия поставит Украине ракеты Taurus, которыми впоследствии будет нанесен удар по России, это будет расценено как прямое участие Германии на сторонне ВСУ со всеми вытекающими для этой страны последствиями.
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Политика, Фридрих Мерц, TAURUS, УКРАИНА, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, экспертное мнение
"Прямой конфликт с РФ". Мерц готовится к фатальному шагу, считают в ФРГ
Рар: передав Киеву Taurus, Мерц затянет Германию в прямую конфронтацию с Россией
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ.
Будущего канцлера Германии Фридриха Мерца не пугает перспектива вступления Германии в прямую конфронтацию с Россией, и он, вероятно, поставит Киеву ракеты Taurus. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом "Геополитбюро"
высказал немецкий политолог Александр Рар.
Он высказал уверенность, что с приходом к власти Мерца отношения между Германией и Россией будут только ухудшаться, ведь Мерц "не раз говорил, что Украина должна победить на поле боя".
"Он (Мерц - прим. ред.) будет все для этого делать, включая поставку ракет Taurus, считающимися самыми лучшими в мире, которые действительно могут разрушить стены любого бункера и которые четко можно будет наладить на любую цель, включая и российскую территорию", - сказал Рар.
И этот шаг Мерца, как считает немецкий политолог, "конечно, приведет к непонятным сегодня или даже понятным последствиям, что Германия и Россия просто не дай Бог, но могут оказаться в стадии прямой конфронтации с друг другом".
В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
Как ранее отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, если Германия поставит Украине ракеты Taurus, которыми впоследствии будет нанесен удар по России, это будет расценено как прямое участие Германии на сторонне ВСУ со всеми вытекающими для этой страны последствиями.