https://1prime.ru/20250418/minpromtorg-856810375.html

Минпромторг предложил создать систему утилизации электронного лома

Минпромторг предложил создать систему утилизации электронного лома - 18.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил создать систему утилизации электронного лома

Минпромторг России предлагает создание в стране инфраструктуры для обращения и переработки электронного лома, сообщил замглавы министерства Василий Шпак. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T11:58+0300

2025-04-18T11:58+0300

2025-04-18T11:58+0300

технологии

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает создание в стране инфраструктуры для обращения и переработки электронного лома, сообщил замглавы министерства Василий Шпак. Ранее в апреле ООО "Промышленные технологии рециклинга" запустила проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома в Самарской области. С помощью технологии, используемой на предприятии, удается извлекать более 95% ценных металлов, при этом предприятие намерено увеличить этот показатель до 99,5% к концу текущего квартала. "Крайне важно ускорить развитие перерабатывающих мощностей российских металлургических компаний специально для утилизации электронного лома. Для реализации подобного сценария предлагается создание полноценной инфраструктуры обращения с электронным ломом - от организации системы сбора до глубокой переработки и вовлечения извлеченных ресурсов в новые производственные циклы", - приводят в пресс-службе Минпромторга РФ слова Шпака. По данным Росстата и Федеральной таможенной службы, которые приводят в Минпромторге, каждый год в России накапливается около двух миллионов тонн вышедшей из строя электроники. "Этот ресурс обладает высокой ценностью: общая стоимость извлекаемых из нее полезных компонентов составляет порядка 350 миллиардов рублей в год, а количество добываемых редкоземельных элементов потенциально может достигать от 700 до 1200 тонн ежегодно", - уточнили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250417/fas-856768850.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, минпромторг