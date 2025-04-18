https://1prime.ru/20250418/minpromtorg-856810375.html
Минпромторг предложил создать систему утилизации электронного лома
Минпромторг предложил создать систему утилизации электронного лома - 18.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил создать систему утилизации электронного лома
Минпромторг России предлагает создание в стране инфраструктуры для обращения и переработки электронного лома, сообщил замглавы министерства Василий Шпак. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:58+0300
2025-04-18T11:58+0300
2025-04-18T11:58+0300
технологии
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает создание в стране инфраструктуры для обращения и переработки электронного лома, сообщил замглавы министерства Василий Шпак. Ранее в апреле ООО "Промышленные технологии рециклинга" запустила проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома в Самарской области. С помощью технологии, используемой на предприятии, удается извлекать более 95% ценных металлов, при этом предприятие намерено увеличить этот показатель до 99,5% к концу текущего квартала. "Крайне важно ускорить развитие перерабатывающих мощностей российских металлургических компаний специально для утилизации электронного лома. Для реализации подобного сценария предлагается создание полноценной инфраструктуры обращения с электронным ломом - от организации системы сбора до глубокой переработки и вовлечения извлеченных ресурсов в новые производственные циклы", - приводят в пресс-службе Минпромторга РФ слова Шпака. По данным Росстата и Федеральной таможенной службы, которые приводят в Минпромторге, каждый год в России накапливается около двух миллионов тонн вышедшей из строя электроники. "Этот ресурс обладает высокой ценностью: общая стоимость извлекаемых из нее полезных компонентов составляет порядка 350 миллиардов рублей в год, а количество добываемых редкоземельных элементов потенциально может достигать от 700 до 1200 тонн ежегодно", - уточнили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250417/fas-856768850.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Минпромторг
Минпромторг предложил создать систему утилизации электронного лома
Минпромторг предложил создать инфраструктуру для переработки электронного лома
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает создание в стране инфраструктуры для обращения и переработки электронного лома, сообщил замглавы министерства Василий Шпак.
Ранее в апреле ООО "Промышленные технологии рециклинга" запустила проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома в Самарской области. С помощью технологии, используемой на предприятии, удается извлекать более 95% ценных металлов, при этом предприятие намерено увеличить этот показатель до 99,5% к концу текущего квартала.
"Крайне важно ускорить развитие перерабатывающих мощностей российских металлургических компаний специально для утилизации электронного лома. Для реализации подобного сценария предлагается создание полноценной инфраструктуры обращения с электронным ломом - от организации системы сбора до глубокой переработки и вовлечения извлеченных ресурсов в новые производственные циклы", - приводят в пресс-службе Минпромторга РФ слова Шпака.
По данным Росстата и Федеральной таможенной службы, которые приводят в Минпромторге, каждый год в России накапливается около двух миллионов тонн вышедшей из строя электроники.
"Этот ресурс обладает высокой ценностью: общая стоимость извлекаемых из нее полезных компонентов составляет порядка 350 миллиардов рублей в год, а количество добываемых редкоземельных элементов потенциально может достигать от 700 до 1200 тонн ежегодно", - уточнили в пресс-службе.
ФСБ пресекла вывоз радиоэлектронного лома на десять миллионов рублей