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Минтранс рассказал о планах по развитию беспилотных автомобилей

Минтранс рассказал о планах по развитию беспилотных автомобилей - 18.04.2025, ПРАЙМ

Минтранс рассказал о планах по развитию беспилотных автомобилей

"Дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом испытания... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T15:22+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом испытания грузовиков без водителя прошли успешно, сообщил Минтранс России. "Разработана "Дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года... План мероприятий позволит вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что в стенах Минтранса РФ прошло заседание рабочей группы по развитию беспилотного движения. В нем приняли участие представителя Минэкономразвития, Госавтоинспекции МВД России, ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", а также производители беспилотников - "Камаз", "Яндекс", Navio (бывший SberAutoTech). Главная цель группы - это создание единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта. "Нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта", - добавили в Минтрансе.

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