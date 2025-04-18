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Миронов предложил увеличить тарифы ОМС для инвалидов по слуху - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Миронов предложил увеличить тарифы ОМС для инвалидов по слуху
Миронов предложил увеличить тарифы ОМС для инвалидов по слуху - 18.04.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил увеличить тарифы ОМС для инвалидов по слуху
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T02:01+0300
2025-04-18T02:01+0300
экономика
россия
сергей миронов
михаил мишустин
омс
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить тарифы ОМС по замене речевого процессора кохлеарного импланта, предоставляемого инвалидам по слуху в рамках программ высокотехнологичной медпомощи и ОМС, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал первый зампред думского комитета по бюджету Александр Ремезков. "Учитывая изложенное, прошу вас… поручить Минздраву России и ФФОМС провести проверку действующих тарифов ОМС на предмет их соответствия фактическим затратам на полное оказание услуги по замене речевого процессора… Рассмотреть вопрос об индексации тарифа до уровня, обеспечивающего полноценную медицинскую помощь, включая оплату труда специалистов и сопровождение пациента", - сказано в письме. Также предлагается проработать механизмы обеспечения равного доступа к слухоречевой реабилитации в регионах, включая кадровую политику и меры дополнительной поддержки. "Предлагаю провести индексацию тарифов ОМС по замене речевых процессоров кохлеарных имплантов. Это медицинский прибор, воздействующий на слуховой нерв, и в ряде случаев он позволяет компенсировать потерю слуха", – рассказал Миронов РИА Новости. По словам политика, проблема в том, что с 2025 года по решению правительства тарифы на эту процедуру были снижены более чем на 10%. Он отметил, что тарифы ОМС покрывают стоимость слухового оборудования, однако необходимо также оплачивать работу медиков, сопровождение после операции, реабилитацию пациента - это сложный и длительный процесс, который многим не по карману. Миронов подчеркнул, что речь идет о поддержке наиболее уязвимой категории граждан с инвалидностью по слуху, которые получают медицинскую помощь за счет государства в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, и ключевым элементом этой помощи является регулярная, пожизненная замена речевых процессоров кохлеарной системы (один раз каждые пять лет), а своевременность этой процедуры имеет решающее значение для сохранения слуха, речевого развития и социальной адаптации пациентов.
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россия, сергей миронов, михаил мишустин, омс
Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, ОМС
02:01 18.04.2025
 
Миронов предложил увеличить тарифы ОМС для инвалидов по слуху

Миронов предложил увеличить тарифы ОМС по замене речевого процессора импланта

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить тарифы ОМС по замене речевого процессора кохлеарного импланта, предоставляемого инвалидам по слуху в рамках программ высокотехнологичной медпомощи и ОМС, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал первый зампред думского комитета по бюджету Александр Ремезков.
"Учитывая изложенное, прошу вас… поручить Минздраву России и ФФОМС провести проверку действующих тарифов ОМС на предмет их соответствия фактическим затратам на полное оказание услуги по замене речевого процессора… Рассмотреть вопрос об индексации тарифа до уровня, обеспечивающего полноценную медицинскую помощь, включая оплату труда специалистов и сопровождение пациента", - сказано в письме.
Также предлагается проработать механизмы обеспечения равного доступа к слухоречевой реабилитации в регионах, включая кадровую политику и меры дополнительной поддержки.
"Предлагаю провести индексацию тарифов ОМС по замене речевых процессоров кохлеарных имплантов. Это медицинский прибор, воздействующий на слуховой нерв, и в ряде случаев он позволяет компенсировать потерю слуха", – рассказал Миронов РИА Новости.
По словам политика, проблема в том, что с 2025 года по решению правительства тарифы на эту процедуру были снижены более чем на 10%. Он отметил, что тарифы ОМС покрывают стоимость слухового оборудования, однако необходимо также оплачивать работу медиков, сопровождение после операции, реабилитацию пациента - это сложный и длительный процесс, который многим не по карману.
Миронов подчеркнул, что речь идет о поддержке наиболее уязвимой категории граждан с инвалидностью по слуху, которые получают медицинскую помощь за счет государства в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, и ключевым элементом этой помощи является регулярная, пожизненная замена речевых процессоров кохлеарной системы (один раз каждые пять лет), а своевременность этой процедуры имеет решающее значение для сохранения слуха, речевого развития и социальной адаптации пациентов.
 
ЭкономикаРОССИЯСергей МироновМихаил МишустинОМС
 
 
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