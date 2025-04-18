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Миронов предложил установить размер пенсии не ниже потребительской корзины

Миронов предложил установить размер пенсии не ниже потребительской корзины - 18.04.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил установить размер пенсии не ниже потребительской корзины

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить размер пенсии в стране не ниже стоимости потребительской... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T05:02+0300

2025-04-18T05:02+0300

2025-04-18T05:02+0300

экономика

россия

сергей миронов

михаил мишустин

социальный фонд

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить размер пенсии в стране не ниже стоимости потребительской корзины. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. "Как лидер партии, по инициативе которой в 2020 году в Конституцию РФ внесли норму об обязательной индексации пенсий не реже раза в год, приветствую это решение. Но, к сожалению, вынужден констатировать, что на практике это слабо повысит доходы российских пенсионеров, если вообще повысит", - сказал Миронов РИА Новости. Депутат отметил, что официальный уровень инфляции, на который индексируют пенсии, гораздо ниже реального роста цен на товары первой необходимости. И, по мнению политика, полагаться на рост доходов Социального фонда не стоит. "Но главное, что мы ставим в зависимость миллионы людей, честно работавших всю жизнь, от экономической конъюнктуры. Не будет роста доходов фонда - не будет и прибавки к пенсии", - добавил он. "Необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины, а сам размер этой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров", - сказал Миронов, напомнив, что это ключевое предложение партии "Справедливая Россия - За правду". Кроме того, он призвал вернуть пенсионный возраст до 55-60 лет, а размер пенсии рассчитывать на основании стажа, размера зарплаты и условий работы, при этом пенсия должна быть не ниже 40% от заработка. "Только в этом случае пенсионеры перестанут выживать на свои пенсии и начнут гарантированно получать от государства выплаты, адекватные своим потребностям людей и ценам в магазинах", - заключил Миронов.

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россия, сергей миронов, михаил мишустин, социальный фонд