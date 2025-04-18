https://1prime.ru/20250418/moratoriy-856813254.html
Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков
Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков - 18.04.2025, ПРАЙМ
Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков
Россия придерживается моратория на не нанесение ударов по энергетическим объектам, однако Украина отказалась его соблюдать. Кроме того, срок моратория уже... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T12:50+0300
2025-04-18T12:50+0300
2025-04-18T13:06+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия придерживается моратория на не нанесение ударов по энергетическим объектам, однако Украина отказалась его соблюдать. Кроме того, срок моратория уже завершился. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Российская Федерация придерживалась этого моратория (по ненанесению ударов по объектам энергетики РФ и Украины - ред.), чего не скажешь об украинской стороне", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, срок моратория уже завершился, других указаний от президента России Владимира Путина по этому вопросу пока не поступало.
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россия, украина, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль, Дмитрий Песков
Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков
Песков: Россия придерживалась моратория на удары по энергетики
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия придерживается моратория на не нанесение ударов по энергетическим объектам, однако Украина отказалась его соблюдать. Кроме того, срок моратория уже завершился. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Российская Федерация придерживалась этого моратория (по ненанесению ударов по объектам энергетики РФ и Украины - ред.), чего не скажешь об украинской стороне", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Пескова, срок моратория уже завершился, других указаний от президента России Владимира Путина по этому вопросу пока не поступало.
Песков прокомментировал мораторий на удары по энергообъектам Украины