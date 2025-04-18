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"Мосэнерго" отчиталось о снижении чистой прибыли

"Мосэнерго" отчиталось о снижении чистой прибыли - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Мосэнерго" отчиталось о снижении чистой прибыли

Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ за прошлый год сократилась на 43,7% по сравнению с показателем 2023 года, до 10,851... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T18:45+0300

2025-04-18T18:45+0300

2025-04-18T18:45+0300

экономика

мосэнерго

чистая прибыль

рсбу

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ за прошлый год сократилась на 43,7% по сравнению с показателем 2023 года, до 10,851 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка "Мосэнерго" по итогам года выросла на 6%, до 261,96 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на увеличилась на 10,2% и составила 246,017 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 33,3%, до 15,942 миллиарда рублей. В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.

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мосэнерго, чистая прибыль, рсбу