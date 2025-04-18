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"Мосэнерго" отчиталось о снижении чистой прибыли
"Мосэнерго" отчиталось о снижении чистой прибыли - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Мосэнерго" отчиталось о снижении чистой прибыли
Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ за прошлый год сократилась на 43,7% по сравнению с показателем 2023 года, до 10,851... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:45+0300
2025-04-18T18:45+0300
2025-04-18T18:45+0300
экономика
мосэнерго
чистая прибыль
рсбу
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ за прошлый год сократилась на 43,7% по сравнению с показателем 2023 года, до 10,851 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка "Мосэнерго" по итогам года выросла на 6%, до 261,96 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на увеличилась на 10,2% и составила 246,017 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 33,3%, до 15,942 миллиарда рублей. В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.
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мосэнерго, чистая прибыль, рсбу
Экономика, Мосэнерго, чистая прибыль, РСБУ
"Мосэнерго" отчиталось о снижении чистой прибыли
Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ в 2024 г снизилась на 43,7%, до 10,85 млрд руб
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ за прошлый год сократилась на 43,7% по сравнению с показателем 2023 года, до 10,851 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка "Мосэнерго" по итогам года выросла на 6%, до 261,96 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж увеличилась на увеличилась на 10,2% и составила 246,017 миллиарда рублей.
Валовая прибыль снизилась на 33,3%, до 15,942 миллиарда рублей.
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В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.