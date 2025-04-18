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МТС открыла продажу китайских автомобилей - 18.04.2025, ПРАЙМ
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МТС открыла продажу китайских автомобилей
МТС открыла продажу китайских автомобилей - 18.04.2025, ПРАЙМ
МТС открыла продажу китайских автомобилей
МТС открыла продажу китайских автомобилей совместно с дистрибьютором "МБ Рус": сейчас салон есть в Санкт-Петербурге, в дальнейшем компания планирует расширить... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T09:05+0300
2025-04-18T09:05+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
китай
мтс
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. МТС открыла продажу китайских автомобилей совместно с дистрибьютором "МБ Рус": сейчас салон есть в Санкт-Петербурге, в дальнейшем компания планирует расширить географию и на другие регионы России, рассказали РИА Новости в МТС. "ПАО "МТС"… сообщает о старте продаж гибридных автомобилей AITO SERES М7 во флагманском салоне экосистемы, который расположен в ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге. Партнером выступает дистрибьютер автомобилей "МБ Рус". В дальнейшем компании рассматривают возможность масштабирования проекта и в другие регионы России", - сказали в компании. Отмечается, что в рамках проекта салон оператора связи выступает площадкой для демонстрации автомобилей. Клиенты могут ознакомиться с автомобилями, получить подробную консультацию от специалиста, записаться на тест-драйв, который доступен в любом из дилерских центров AITO SERES, а также совершить покупку. "С началом проекта трафик салона увеличился на четверть, и мы уже продали первый автомобиль. В случае дальнейшего успеха проекта, мы рассмотрим возможность продаж в том числе и онлайн", - прокомментировал гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов. В свою очередь гендиректор "МБ Рус" Наталья Королева добавила, что экспонирование автомобилей в таких точках, как салоны связи - это тренд, который уже стал крайне популярным в Китае. Однако в России компании стали первыми, кто воплотил эту идею в жизнь.
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бизнес, россия, санкт-петербург, москва, китай, мтс
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КИТАЙ, МТС
09:05 18.04.2025
 
МТС открыла продажу китайских автомобилей

МТС открыла продажу китайских автомобилей совместно с дистрибьютором "МБ Рус"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. МТС открыла продажу китайских автомобилей совместно с дистрибьютором "МБ Рус": сейчас салон есть в Санкт-Петербурге, в дальнейшем компания планирует расширить географию и на другие регионы России, рассказали РИА Новости в МТС.
"ПАО "МТС"… сообщает о старте продаж гибридных автомобилей AITO SERES М7 во флагманском салоне экосистемы, который расположен в ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге. Партнером выступает дистрибьютер автомобилей "МБ Рус". В дальнейшем компании рассматривают возможность масштабирования проекта и в другие регионы России", - сказали в компании.
Отмечается, что в рамках проекта салон оператора связи выступает площадкой для демонстрации автомобилей. Клиенты могут ознакомиться с автомобилями, получить подробную консультацию от специалиста, записаться на тест-драйв, который доступен в любом из дилерских центров AITO SERES, а также совершить покупку.
"С началом проекта трафик салона увеличился на четверть, и мы уже продали первый автомобиль. В случае дальнейшего успеха проекта, мы рассмотрим возможность продаж в том числе и онлайн", - прокомментировал гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.
В свою очередь гендиректор "МБ Рус" Наталья Королева добавила, что экспонирование автомобилей в таких точках, как салоны связи - это тренд, который уже стал крайне популярным в Китае. Однако в России компании стали первыми, кто воплотил эту идею в жизнь.
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