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Набор пасхальных угощений в Страстную неделю обойдется в 469 рублей

Набор пасхальных угощений в Страстную неделю обойдется в 469 рублей - 18.04.2025, ПРАЙМ

Набор пасхальных угощений в Страстную неделю обойдется в 469 рублей

Минимальный набор пасхальных угощений из кулича, десятка яиц и красителей для них в Страстную неделю обойдется россиянам в 469 рублей - двумя неделями ранее эта | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T02:16+0300

2025-04-18T02:16+0300

2025-04-18T02:16+0300

общество

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россия

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Минимальный набор пасхальных угощений из кулича, десятка яиц и красителей для них в Страстную неделю обойдется россиянам в 469 рублей - двумя неделями ранее эта сумма была на 6% выше, говорится в исследовании компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, в то время как в 2024 году выпадала на 5 мая. "Пасхальный ценник на Страстной неделе пошел на снижение. Если учитывать в качестве минимального "пасхального набора" готовый кулич, десяток яиц и набор красителей, то стоимость на Страстной неделе составляет 469 рублей, что на 6% ниже уровня предыдущих 2 недель (499 рублей), и на 5% выше уровня прошлого года. В предыдущие две недели, 1-13 апреля, он был на 8% выше уровня прошлогодних цен", - сказано в исследовании, основанном на анализе покупок россиян как онлайн, так и офлайн. Так, в дни 14-17 апреля средняя цена кулича составила 206 рублей (рост на 13% по сравнению с прошлым годом), набора красителей для яиц - 130 рублей (рост на 7%), десятка яиц - 133 рубля (снижение на 4%). Также аналитики изучили траты на другие популярные продукты в преддверии праздника: полкило творога в среднем стоит 144 рубля (рост на 19%), творожная пасха - 690 рублей (рост на 15%). При этом кулич 14-17 апреля подешевел по сравнению с первой половиной месяца на 8%, красители – на 9%. Творог подорожал на 9%, яйца - на 2%, а творожная пасха – на 10%. "Фиксируемый рост покупательной способности россиян в этом году напрямую отразился на структуре пасхальных покупок. Потребители все чаще выбирают товары более высокой ценовой категории, что подтверждает растущая средняя стоимость праздничного набора. Традиция празднования Пасхи для многих семей служит поводом для более щедрых расходов без существенных ограничений в бюджете", - отмечают аналитики. Вместе с тем наблюдается и тенденция к снижению среднего ценника на финальной неделе Великого поста – Страстной неделе. "В это время средняя цена ниже из-за массовости покупок и активных продаж товаров среднего и низкого ценового сегмента", - пояснили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия