https://1prime.ru/20250418/nato-856809496.html

СМИ: НАТО смягчит риторику по климату и гендеру, чтобы не раздражать Трампа

СМИ: НАТО смягчит риторику по климату и гендеру, чтобы не раздражать Трампа - 18.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: НАТО смягчит риторику по климату и гендеру, чтобы не раздражать Трампа

НАТО намеренно смягчает формулировки в документах, касающиеся климата, гендерных вопросов и инклюзивности, чтобы избежать давления со стороны администрации... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T11:37+0300

2025-04-18T11:37+0300

2025-04-18T11:37+0300

политика

сша

общество

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053312_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_cb6bc1f10807e3c825bc5745e477fb5b.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. НАТО намеренно смягчает формулировки в документах, касающиеся климата, гендерных вопросов и инклюзивности, чтобы избежать давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на трех осведомленных собеседников. "Сотрудники НАТО смягчают формулировки, касающиеся климата, гендера и разнообразия, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать ответных шагов со стороны администрации Трампа", - утверждают источники издания. По их словам, в новых проектах документов альянса фразы о климате, женщинах и безопасности переформулируются в более нейтральной манере, чтобы не вызвать сопротивления со стороны Вашингтона. Так, термин "зеленые технологии" заменили на "инновационные технологии", а слово "климат" обозначают как "операционная среда". В то же время, как отмечают источники, любая риторика о "гендере" или инициативе "женщины, мир и безопасность" исключается, чтобы документы могли пройти утверждение всеми 32 странами-членами альянса, включая США. Один из собеседников заявил, что в нынешних условиях самым неверным решением будет подача подобных инициатив как части повестки по разнообразию. "Это не часть повестки "пробуждения", а элемент военной стратегии, и сейчас все больше людей понимают это и стараются говорить в терминах военной необходимости", - сказал он. При этом, по данным издания, советники по климату в НАТО пока продолжают консультировать военных по вопросам, связанным с экологическими вызовами в условиях боевых действий - например, при экстремальных температурах. Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер. Ранее на этой неделе газета Washington Post со ссылкой на меморандум госдепа сообщала, что администрация президента Трампа планирует сократить бюджет государственного департамента почти наполовину, в том числе за счет отказа от финансирования ООН, НАТО и других международных организаций. Еще ранее Дональд Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то, что ряд стран до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%.

https://1prime.ru/20250418/smi-856807688.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, общество , нато