https://1prime.ru/20250418/otnosheniya-856827404.html
Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях
Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях - 18.04.2025, ПРАЙМ
Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:33+0300
2025-04-18T18:33+0300
2025-04-18T18:33+0300
политика
свр
сергей нарышкин
россия
афганистан
отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/83435/16/834351620_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_3435e3db77511345fe62032f8bb204de.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения талибов из списка террористических организаций, сообщили в пресс-бюро спецслужбы. Директор СВР посетил Баку для участия в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". В ходе визита прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Афганистана, а также руководителями других спецслужб. "В своем выступлении на конференции директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике - и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле. Отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и сообщил, что в Российской Федерации начат процесс исключения движения талибов из списка террористических организаций", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250415/naryshkin-856697088.html
афганистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83435/16/834351620_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_964d7b4a553512cf6c35ed285156eca8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свр, сергей нарышкин, россия, афганистан, отношения
Политика, СВР, Сергей Нарышкин, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, отношения
Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях
СВР: Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения талибов из списка террористических организаций, сообщили в пресс-бюро спецслужбы.
Директор СВР посетил Баку для участия в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". В ходе визита прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Афганистана, а также руководителями других спецслужб.
Нарышкин объяснил заинтересованность Киева в продолжении конфликта
"В своем выступлении на конференции директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике - и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле. Отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и сообщил, что в Российской Федерации начат процесс исключения движения талибов из списка террористических организаций", - говорится в сообщении.