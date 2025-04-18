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Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях

Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях - 18.04.2025, ПРАЙМ

Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T18:33+0300

2025-04-18T18:33+0300

2025-04-18T18:33+0300

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отношения

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения талибов из списка террористических организаций, сообщили в пресс-бюро спецслужбы. Директор СВР посетил Баку для участия в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". В ходе визита прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Афганистана, а также руководителями других спецслужб. "В своем выступлении на конференции директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике - и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле. Отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и сообщил, что в Российской Федерации начат процесс исключения движения талибов из списка террористических организаций", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250415/naryshkin-856697088.html

афганистан

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свр, сергей нарышкин, россия, афганистан, отношения