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Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях
Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях - 18.04.2025, ПРАЙМ
Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:33+0300
2025-04-18T18:33+0300
политика
свр
сергей нарышкин
россия
афганистан
отношения
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения талибов из списка террористических организаций, сообщили в пресс-бюро спецслужбы. Директор СВР посетил Баку для участия в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". В ходе визита прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Афганистана, а также руководителями других спецслужб. "В своем выступлении на конференции директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике - и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле. Отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и сообщил, что в Российской Федерации начат процесс исключения движения талибов из списка террористических организаций", - говорится в сообщении.
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свр, сергей нарышкин, россия, афганистан, отношения
Политика, СВР, Сергей Нарышкин, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, отношения
18:33 18.04.2025
 
Нарышкин рассказал о российско-афганских отношениях

СВР: Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения талибов из списка террористических организаций, сообщили в пресс-бюро спецслужбы.
Директор СВР посетил Баку для участия в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". В ходе визита прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Афганистана, а также руководителями других спецслужб.
! Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
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"В своем выступлении на конференции директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике - и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле. Отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и сообщил, что в Российской Федерации начат процесс исключения движения талибов из списка террористических организаций", - говорится в сообщении.
 
ПолитикаСВРСергей НарышкинРОССИЯАФГАНИСТАНотношения
 
 
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