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"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/pavlik-856801684.html
"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото
"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото
Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России "Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию и выше в этом году, имея более... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T04:56+0300
2025-04-18T04:56+0300
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магаданская область
goldman sachs
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России "Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию и выше в этом году, имея более сдержанные ожидания относительно цен, сообщил РИА Новости директор торговых операций компании Андрей Поляков. Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждёт в конце года цену 3500 долларов. "Несмотря на то, что Goldman Sachs в очередной раз поднял прогноз по цене золота до 3700 долларов за унцию до конца 2025 года, мы в своих внутренних ориентирах более консервативны и опираемся на консенсус-прогноз мировых банков", - рассказал Поляков, указав, что в целом же для мировой золотодобычи характерно обеднение руд, и "здесь все компании играют за одним столом". "Обеднение руды приводит к увеличению себестоимости извлечения, что в свою очередь приводит либо к росту цены, либо сначала к снижению предложения и как следствие к росту цены. Сегодня при текущих ценах у золотодобывающих компаний достаточно хороший запас по операционной маржинальности, следовательно, и возможности для поиска новых проектов и разведки имеющихся", - пояснил представитель компании. Что же касается России, то она входит в тройку золотодобывающих стран, в прошлом году нарастила добычу, но занимает менее 10% процентов в мире. "Если российский металл будет так же свободно экспортироваться в ближайшие годы, то особо влияния на цены прогнозируемый прирост не окажет. Также необходимо учитывать в расчетах, что часть месторождений постепенно отрабатываются", - отметил Поляков. С другой стороны, Китай на сегодняшний день - одновременно лидер по добыче золота и основной покупатель. "Думаю, что дополнительные объемы добычи китайских золотодобывающих компаний будут абсорбированы внутри страны", - полагает собеседник агентства. Золоторудная компания "Павлик" входит в десятку крупнейших золотодобывающих компании России, с 2006 года владеет лицензией на поиск, разведку и добычу рудного золота на месторождении Павлик в Магаданской области. Добыча золота компанией по итогам прошлого года составило 12,8 тонны.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынки, москва, китай, магаданская область, goldman sachs, ubs
Рынки, Экономика, МОСКВА, КИТАЙ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Goldman Sachs, UBS
04:56 18.04.2025
 
"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото

"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России "Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию и выше в этом году, имея более сдержанные ожидания относительно цен, сообщил РИА Новости директор торговых операций компании Андрей Поляков.
Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждёт в конце года цену 3500 долларов.
"Несмотря на то, что Goldman Sachs в очередной раз поднял прогноз по цене золота до 3700 долларов за унцию до конца 2025 года, мы в своих внутренних ориентирах более консервативны и опираемся на консенсус-прогноз мировых банков", - рассказал Поляков, указав, что в целом же для мировой золотодобычи характерно обеднение руд, и "здесь все компании играют за одним столом".
"Обеднение руды приводит к увеличению себестоимости извлечения, что в свою очередь приводит либо к росту цены, либо сначала к снижению предложения и как следствие к росту цены. Сегодня при текущих ценах у золотодобывающих компаний достаточно хороший запас по операционной маржинальности, следовательно, и возможности для поиска новых проектов и разведки имеющихся", - пояснил представитель компании. Что же касается России, то она входит в тройку золотодобывающих стран, в прошлом году нарастила добычу, но занимает менее 10% процентов в мире.
"Если российский металл будет так же свободно экспортироваться в ближайшие годы, то особо влияния на цены прогнозируемый прирост не окажет. Также необходимо учитывать в расчетах, что часть месторождений постепенно отрабатываются", - отметил Поляков. С другой стороны, Китай на сегодняшний день - одновременно лидер по добыче золота и основной покупатель. "Думаю, что дополнительные объемы добычи китайских золотодобывающих компаний будут абсорбированы внутри страны", - полагает собеседник агентства.
Золоторудная компания "Павлик" входит в десятку крупнейших золотодобывающих компании России, с 2006 года владеет лицензией на поиск, разведку и добычу рудного золота на месторождении Павлик в Магаданской области. Добыча золота компанией по итогам прошлого года составило 12,8 тонны.
 
ЭкономикаРынкиМОСКВАКИТАЙМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬGoldman SachsUBS
 
 
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