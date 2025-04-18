https://1prime.ru/20250418/pavlik-856801684.html
"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото
"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото
Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России "Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию и выше в этом году, имея более... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T04:56+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России "Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию и выше в этом году, имея более сдержанные ожидания относительно цен, сообщил РИА Новости директор торговых операций компании Андрей Поляков.
Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждёт в конце года цену 3500 долларов.
"Несмотря на то, что Goldman Sachs в очередной раз поднял прогноз по цене золота до 3700 долларов за унцию до конца 2025 года, мы в своих внутренних ориентирах более консервативны и опираемся на консенсус-прогноз мировых банков", - рассказал Поляков, указав, что в целом же для мировой золотодобычи характерно обеднение руд, и "здесь все компании играют за одним столом".
"Обеднение руды приводит к увеличению себестоимости извлечения, что в свою очередь приводит либо к росту цены, либо сначала к снижению предложения и как следствие к росту цены. Сегодня при текущих ценах у золотодобывающих компаний достаточно хороший запас по операционной маржинальности, следовательно, и возможности для поиска новых проектов и разведки имеющихся", - пояснил представитель компании. Что же касается России, то она входит в тройку золотодобывающих стран, в прошлом году нарастила добычу, но занимает менее 10% процентов в мире.
"Если российский металл будет так же свободно экспортироваться в ближайшие годы, то особо влияния на цены прогнозируемый прирост не окажет. Также необходимо учитывать в расчетах, что часть месторождений постепенно отрабатываются", - отметил Поляков. С другой стороны, Китай на сегодняшний день - одновременно лидер по добыче золота и основной покупатель. "Думаю, что дополнительные объемы добычи китайских золотодобывающих компаний будут абсорбированы внутри страны", - полагает собеседник агентства.
Золоторудная компания "Павлик" входит в десятку крупнейших золотодобывающих компании России, с 2006 года владеет лицензией на поиск, разведку и добычу рудного золота на месторождении Павлик в Магаданской области. Добыча золота компанией по итогам прошлого года составило 12,8 тонны.
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рынки, москва, китай, магаданская область, goldman sachs, ubs
Рынки, Экономика, МОСКВА, КИТАЙ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Goldman Sachs, UBS
"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото
"Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России "Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию и выше в этом году, имея более сдержанные ожидания относительно цен, сообщил РИА Новости директор торговых операций компании Андрей Поляков.
Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждёт в конце года цену 3500 долларов.
"Несмотря на то, что Goldman Sachs в очередной раз поднял прогноз по цене золота до 3700 долларов за унцию до конца 2025 года, мы в своих внутренних ориентирах более консервативны и опираемся на консенсус-прогноз мировых банков", - рассказал Поляков, указав, что в целом же для мировой золотодобычи характерно обеднение руд, и "здесь все компании играют за одним столом".
"Обеднение руды приводит к увеличению себестоимости извлечения, что в свою очередь приводит либо к росту цены, либо сначала к снижению предложения и как следствие к росту цены. Сегодня при текущих ценах у золотодобывающих компаний достаточно хороший запас по операционной маржинальности, следовательно, и возможности для поиска новых проектов и разведки имеющихся", - пояснил представитель компании. Что же касается России, то она входит в тройку золотодобывающих стран, в прошлом году нарастила добычу, но занимает менее 10% процентов в мире.
"Если российский металл будет так же свободно экспортироваться в ближайшие годы, то особо влияния на цены прогнозируемый прирост не окажет. Также необходимо учитывать в расчетах, что часть месторождений постепенно отрабатываются", - отметил Поляков. С другой стороны, Китай на сегодняшний день - одновременно лидер по добыче золота и основной покупатель. "Думаю, что дополнительные объемы добычи китайских золотодобывающих компаний будут абсорбированы внутри страны", - полагает собеседник агентства.
Золоторудная компания "Павлик" входит в десятку крупнейших золотодобывающих компании России, с 2006 года владеет лицензией на поиск, разведку и добычу рудного золота на месторождении Павлик в Магаданской области. Добыча золота компанией по итогам прошлого года составило 12,8 тонны.